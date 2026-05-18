مریم یوسفی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مهم‌ترین مؤلفه‌های سبک زندگی خانوادگی در خانه حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) که برای خانواده‌های امروزی قابل الگوگیری است، اظهار کرد: بررسی سیره این دو بزرگوار نشان می‌دهد که زندگی خانوادگی آنان بر مجموعه‌ای از مؤلفه‌های بنیادین استوار بوده که همچنان برای خانواده‌های امروز الهام‌بخش است.

وی با اشاره به معنویت‌محوری در زندگی روزمره افزود: زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) صرفاً یک پیوند عاطفی نبود، بلکه نوعی هم‌مسیر بودن در بندگی خداوند به شمار می‌آمد. در این زندگی، معنویت محور تصمیم‌گیری‌ها، تربیت فرزندان و حتی تعاملات روزمره بود و همین مسئله باعث می‌شد که رابطه خانوادگی آنان بر پایه ارزش‌های الهی شکل بگیرد.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این زندگی مشترک، ساده‌زیستی و قناعت بود. جهیزیه ساده حضرت زهرا(س)، مهریه متعادل و دوری از تجملات نشان می‌دهد که نگاه آنان به ازدواج، نگاهی غیرمادی و مبتنی بر اصالت‌های انسانی بود.

به گفته وی، در جامعه امروز نیز اگر خانواده‌ها از چشم‌وهم‌چشمی فاصله بگیرند و به جای ظاهر مراسم بر کیفیت رابطه تمرکز کنند، بسیاری از فشارهای اقتصادی و روانی از جوانان برداشته خواهد شد.

یوسفی همچنین احترام متقابل و تکریم شخصیت همسر را از دیگر ارکان مهم زندگی این دو بزرگوار دانست و گفت: در نقل‌های تاریخی آمده است که حضرت علی(ع) هرگز با تندی با حضرت زهرا(س) سخن نگفتند و حضرت زهرا(س) نیز همواره با احترام با ایشان گفت‌وگو می‌کردند. این ادبیات محترمانه حتی در شرایط دشوار، یکی از مهم‌ترین عوامل دوام و استحکام زندگی مشترک به شمار می‌رود.

وی افزود: همدلی و همراهی در سختی‌ها نیز از ویژگی‌های مهم زندگی این زوج الهی بود. زندگی آنان با دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی همراه بود، اما صبر، همراهی و همدلی باعث شد که پیوند میان آن‌ها مستحکم‌تر شود. در واقع نگاه «ما در یک تیم هستیم» به جای نگاه «من در برابر تو» اساس پایداری یک خانواده سالم است.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به سادگی ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) درباره راهکارهای کاهش تجمل‌گرایی و هزینه‌های سنگین ازدواج جوانان گفت: نخستین گام در این زمینه بازتعریف معیار موفقیت در ازدواج است. موفقیت یک ازدواج به تعداد مهمانان، نوع تالار یا هزینه‌های سنگین مراسم وابسته نیست، بلکه به دوام رابطه، آرامش روانی و رشد مشترک زوجین بستگی دارد.

وی فرهنگ‌سازی رسانه‌ای را از دیگر راهکارهای مهم دانست و بیان کرد: اگر رسانه‌ها در سریال‌ها، مستندها و برنامه‌های اجتماعی نمونه‌های موفق از ازدواج‌های ساده و پایدار را به تصویر بکشند، می‌توانند به اصلاح الگوهای ذهنی جوانان کمک کنند.

یوسفی همچنین بر الگوسازی توسط نخبگان و چهره‌های اثرگذار اجتماعی تأکید کرد و گفت: زمانی که اساتید دانشگاه، روحانیون، هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی خود به ازدواج‌های ساده پایبند باشند و این شیوه را ترویج کنند، تأثیر اجتماعی بسیار بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: در کنار این اقدامات، سیاست‌های حمایتی نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش تجمل‌گرایی ؛ از جمله حمایت از برگزاری مراسم‌های جمعی ساده، ارائه تسهیلات مسکن و حذف برخی رسوم پرهزینه در سطح جامعه داشته باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر آموزش مهارت‌های ارتباطی، مدیریت اقتصادی و حل تعارض در دوره‌های پیش از ازدواج مورد توجه قرار گیرد، نگاه جوانان از تمرکز بر تشریفات به سمت کیفیت زندگی مشترک تغییر خواهد کرد.

یوسفی در ادامه درباره تقسیم کار و مسئولیت‌ها در زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) توضیح داد: بر اساس روایات، تقسیم مسئولیت‌ها در این زندگی به گونه‌ای بود که کارهای داخل خانه بیشتر بر عهده حضرت زهرا(س) و امور بیرون از خانه و تأمین معاش بر عهده حضرت علی(ع) قرار داشت؛ اما نکته مهم این است که این تقسیم کار تحمیلی یا نابرابر نبود، بلکه بر پایه توافق، محبت و توجه به توانمندی‌های هر یک شکل گرفته بود.

وی افزود: از این سیره می‌توان چند اصل مهم برای زندگی امروز استخراج کرد. نخست اصل توافق و گفت‌وگو است؛ یعنی تقسیم مسئولیت‌ها باید بر اساس شرایط شغلی، توان جسمی، مهارت‌ها و رضایت دو طرف انجام شود.

به گفته این استاد حوزه و دانشگاه، انعطاف‌پذیری در انجام مسئولیت‌ها نیز اهمیت زیادی دارد؛ به‌گونه‌ای که در برخی نقل‌ها آمده است حضرت علی(ع) در کارهای خانه به حضرت زهرا(س) کمک می‌کردند و این همکاری نشانه محبت و صمیمیت در زندگی مشترک، نه کاهش شأن اجتماعی بود.

وی تأکید کرد: اصل سوم در این زمینه تکمیل‌کنندگی نقش‌ها به جای رقابت است. زن و مرد در خانواده رقیب یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و نگاه رقابتی در زندگی مشترک می‌تواند به فرسایش روابط منجر شود.

یوسفی همچنین درباره مهارت‌های حل تعارض در زندگی خانوادگی گفت: از سیره رفتاری حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) می‌توان مهارت‌های مهمی برای مدیریت اختلافات استخراج کرد. نخستین مهارت گفت‌وگوی محترمانه است؛ حتی در شرایط دشوار نیز حرمت کلام حفظ می‌شد و از تحقیر، طعنه یا مقایسه پرهیز می‌کردند.

وی ادامه داد: گذشت و چشم‌پوشی از دیگر اصول مهم در این زندگی بود. هیچ رابطه‌ای بدون خطا نیست و هنر زندگی مشترک در مدیریت و اصلاح خطاهاست.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: همدلی عاطفی نیز نقش مهمی در حل اختلافات دارد. بسیاری از مشکلات خانوادگی امروز ناشی از احساس شنیده نشدن است؛ در حالی که توجه به احساسات همسر پیش از ارائه استدلال‌های منطقی می‌تواند بسیاری از تنش‌ها را کاهش دهد.

وی داشتن هدف مشترک در زندگی را از دیگر عوامل مهم در کاهش تعارض‌ها دانست و گفت: زمانی که زن و مرد چشم‌انداز و افق مشترکی برای زندگی داشته باشند، اختلافات جزئی اهمیت کمتری پیدا می‌کند.

یوسفی همچنین بر حفظ حریم خصوصی زندگی مشترک تأکید کرد و افزود: زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) از افشای اختلافات در بیرون از خانه مصون بود. در زندگی امروز نیز طرح مسائل زناشویی در فضای مجازی یا نزد افراد غیرامین می‌تواند به تشدید اختلافات منجر شود.

وی در ادامه به نقش رسانه‌ها، مدارس و نهادهای فرهنگی در تبیین این الگو برای نسل جوان اشاره کرد و گفت: برای اثرگذاری بر نسل جدید، صرف بیان تاریخی کافی نیست و باید ارزش‌های این زندگی به شکل کاربردی و متناسب با نیازهای امروز ترجمه شود.

این استاد حوزه و دانشگاه روایت‌گری داستانی و تصویری را یکی از راه‌های مؤثر دانست و افزود: تولید انیمیشن‌ها، مستندهای کوتاه و پادکست‌های داستانی با زبان امروزی می‌تواند این مفاهیم را برای نسل جوان جذاب‌تر کند.

وی همچنین بر پیوند دادن این الگو با مسائل واقعی جوانان تأکید کرد و گفت: باید نشان داد که چگونه این سبک زندگی می‌تواند به حل مشکلاتی مانند مهریه‌های سنگین، تعارض‌های شغلی یا اختلافات خانوادگی کمک کند.

یوسفی افزود: آموزش مهارت‌های زندگی مشترک در مدارس و مراکز آموزشی نیز می‌تواند نقش مهمی در آماده‌سازی نسل جوان برای تشکیل خانواده داشته باشد؛ آموزشی که صرفاً نظری نباشد، بلکه مهارت‌محور و کاربردی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تولید محتوای کوتاه و شبکه‌پسند در فضای مجازی مانند کلیپ‌های کوتاه، اینفوگرافیک‌ها و پست‌های آموزشی نیز می‌تواند در ترویج این الگو مؤثر باشد. همچنین برگزاری جشنواره‌های «ازدواج ساده» و معرفی خانواده‌های موفق با سبک زندگی متعادل می‌تواند به الگوسازی عملی در جامعه کمک کند.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) یک الگوی تاریخی صرف نیست، بلکه مدلی انسانی، اخلاقی و قابل بازآفرینی در هر زمان است. اگر معنویت، احترام متقابل، ساده‌زیستی، گفت‌وگوی سالم و هدف مشترک در خانواده‌های امروز تقویت شود، بسیاری از بحران‌های زناشویی کاهش خواهد یافت و جامعه به سمت خانواده‌هایی پایدارتر و سالم‌تر حرکت خواهد کرد.

به گفته وی، آنچه جامعه امروز بیش از هر چیز نیاز دارد، نه بازگشت صرف به گذشته، بلکه ترجمه هوشمندانه ارزش‌های اصیل به زبان زندگی معاصر است.