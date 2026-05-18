۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

۱۵۸۲ نوعروس نیازمند در خراسان جنوبی راهی خانه بخت شدند

بیرجند- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌جنوبی گفت: سال گذشته هزار و ۵۸۲ زوج نیازمند در استان با تأمین مقدمات ازدواج، زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن ماه ذی‌الحجه، سالروز پیوند آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) و روز ازدواج، بر اهمیت ترویج ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار تأکید کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی کمیته امداد، حمایت از مددجویان در مسیر تشکیل خانواده و فراهم کردن شرایطی است که این عزیزان بتوانند با آرامش، کرامت و امید، زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

وی با بیان اینکه هزار و ۵۸۲ سری جهیزیه اهدایی نتیجه تلاش‌های پیوسته در حوزه توانمندسازی و حمایت از خانواده‌های نیازمند در سطح استان است، افزود: از سال گذشته تاکنون هزار و ۳۶۹ درخواست دریافت جهیزیه از استان به کمیته امداد مرکز ارسال شده که از این تعداد، هزار و ۲۵۹ مورد به پلتفرم دیجی‌کالا معرفی شده است.

وی ادامه داد: تاکنون نیز چهار هزار و ۵۸۹ قلم کالا به ارزش تقریبی ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان توسط نوعروسان خریداری شده و مابقی در مرحله خرید قرار دارد.

عرب ادامه داد: همچنین ۳۱۰ سری جهیزیه شامل پنج قلم کالای اساسی، به ارزش هر سری ۵۰ میلیون تومان توسط کمیته امداد و خیران تهیه و در اختیار متقاضیان نیازمند قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی گفت: افزون بر این، ۲۰ سری جهیزیه نیز به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان از محل منابع استانی به صورت نقدی به نوعروسان اهدا شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همراهی‌های ارزشمند و مشارکت خیرین، شاهد گام‌های مؤثرتر و گسترده‌تری در مسیر رفع محرومیت، تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی مددجویان در استان باشیم.

