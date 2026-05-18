به گزارش خبرنگار مهر، فرشید صفدری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری گرمسار از اجرای پویش «به احترام رهبر شهیدم می بخشم» خبر داد و بیان کرد: رویکرد این پویش ترویج فرهنگ گذشت و صلح و سازش استو

وی از عملکرد شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار تقدیر کرد و ادامه داد: با پیگیری و تلاش های ارزشمند سه پرونده حقوقی گرمسار ختم به سازش شده است.

رئیس دادگستری گرمسار با اشاره به اینکه با ایجاد زمینه صلح و سازش میان طرفین این پرونده ها مختومه شدند، توضیح داد: ارزش این پرونده ها در مجموع ۲۴ میلیارد ریال است.

صفدری اضافه کرد: اعضای شورای حل اختلاف با گفتگوهای موثر و تشویق طرفین به پرهیز از ادامه روند قضایی توام با احترام متقابل توانستند طرف های این پرونده ها را از ادامه پیگیری قضایی منصرف کنند.

وی با اشاره به اینکه پرونده ها با رضایت طرفین و به شکل مسالمت آمیز مختومه اعلام شدند، افزود: رویکرد این شورا تلاش بر کاهش ورودی پرونده ها و تقویت فرهنگ صلح در جامعه است.