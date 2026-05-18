سفر فعالان فرهنگی اقلیم کردستان به ایران عامل تقویت وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی صبح دوشنبه در دیدار جمعی از فعالان دینی، رسانه‌ای و فرهنگی و سیاسی اقلیم کردستان عراق با نماینده ولی‌فقیه در کردستان که در قالب برنامه‌های رویداد بین‌المللی «امت مقاومت» برگزار شد، اظهار کرد: این سفر فرهنگی و دینی می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش تعاملات، همگرایی و تحکیم روابط میان مردم اقلیم کردستان عراق و کردستان ایران باشد.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت پیوندهای فرهنگی و مذهبی میان دو ملت، افزود: حضور نخبگان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای در چنین برنامه‌هایی، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها و انتقال تجربیات ارزشمند در حوزه‌های دینی و فرهنگی خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین با قدردانی از حضور مهمانان اقلیم کردستان عراق در این رویداد، بر ضرورت تداوم برنامه‌های مشترک فرهنگی و دینی تأکید کرد.