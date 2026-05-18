به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین شیخی صبح دوشنبه در نشست شورای راهبری بانوان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر با حضور حجتالاسلام رسول عارفزاده نماینده معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور ، با اشاره به اهمیت نقش بانوان در عرصه فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی کشور، جهاد تبیین یک ضرورت مهم در حوزه فرهنگی است و بانوان میتوانند با حضور فعال و اثرگذار در این میدان، نقش مهمی در روشنگری و انتقال مفاهیم اصیل دینی و انقلابی ایفا کنند.
وی افزود: شورای راهبری بانوان با هدف همافزایی، برنامهریزی و استفاده از ظرفیت بانوان فعال فرهنگی در شهرستان تشکیل شده است تا با ساماندهی این ظرفیتها، زمینه حضور مؤثرتر بانوان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر ادامه داد: در این نشست موضوعاتی همچون تقویت گفتمان جهاد تبیین، ضرورت حضور میدانی بانوان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت بانوان دغدغهمند برای پیشبرد برنامههای فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام شیخی تأکید کرد: بانوان همواره در حوزههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی نقش مهم و تعیینکنندهای داشتهاند و بهرهگیری از این ظرفیت ارزشمند میتواند به تقویت جریان فرهنگی و تبیینی در جامعه کمک کند.
بوشهر ـ رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر از تقویت نقشآفرینی بانوان در عرصه فرهنگی و جهاد تبیین و برگزاری نشست شورای راهبری خبر داد.
