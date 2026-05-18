۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

شیخی: نقش‌آفرینی بانوان در عرصه فرهنگی و جهاد تبیین تقویت می‌شود

بوشهر ـ رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر از تقویت نقش‌آفرینی بانوان در عرصه فرهنگی و جهاد تبیین و برگزاری نشست شورای راهبری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین شیخی صبح دوشنبه در نشست شورای راهبری بانوان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر با حضور حجت‌الاسلام رسول عارف‌زاده نماینده معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور ، با اشاره به اهمیت نقش بانوان در عرصه فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی کشور، جهاد تبیین یک ضرورت مهم در حوزه فرهنگی است و بانوان می‌توانند با حضور فعال و اثرگذار در این میدان، نقش مهمی در روشنگری و انتقال مفاهیم اصیل دینی و انقلابی ایفا کنند.

وی افزود: شورای راهبری بانوان با هدف هم‌افزایی، برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت بانوان فعال فرهنگی در شهرستان تشکیل شده است تا با ساماندهی این ظرفیت‌ها، زمینه حضور مؤثرتر بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر ادامه داد: در این نشست موضوعاتی همچون تقویت گفتمان جهاد تبیین، ضرورت حضور میدانی بانوان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت بانوان دغدغه‌مند برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام شیخی تأکید کرد: بانوان همواره در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند و بهره‌گیری از این ظرفیت ارزشمند می‌تواند به تقویت جریان فرهنگی و تبیینی در جامعه کمک کند.

