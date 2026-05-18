یک واحد فروشگاهی عرضه گوشت مرغ در کاشان پلمب شد

سیامک رضوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو گزارش اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی نیروی انتظامی کاشان و بررسی کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه در خصوص عرضه مرغ تاریخ گذشته در یک واحد فروشگاهی سطح شهرستان کاشان، مراتب به دادستانی ارجاع شد و پس از کسب دستور مقام قضایی واحد مذکور بدلیل تخلفات بهداشتی و در راستای صیانت از حقوق عامه پلمب و از فعالیت آن جلوگیری بعمل آمد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با تحقیقات و بازرسی های انجام شده از یک واحد صنفی عرضه فروش گوشت مرغ، ۵۰ کیلوگرم از گوشت موجود در این واحد صنفی به دلیل اینکه تاریخ مصرف آنها گذشته بود، توقیف شد.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان ابراز کرد: شهروندان فرآورده های خام دامی شامل گوشت قرمز و سفید را از مراکز مجاز تهیه کرده و در هنگام خرید به برچسب سازمان دامپزشکی و تاریخ تولید و انقضاء آن دقت داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا موارد مشکوک مراتب را شماره ۱۵۱۲ شبکه دامپزشکی گزارش دهند.