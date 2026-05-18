احقاق حقوق ۲۰ نفر از کارگران خوسفی با ورود دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبداللهی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌ها و مراجعات متعدد کارگران درباره پرداخت نشدن مطالبات معوق، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با مدیران این مجموعه صنعتی افزود: با توجه به اهمیت صیانت از حقوق کارگران، حفظ امنیت شغلی و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی، پیگیری‌های لازم از سوی مسئولان قضایی انجام شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: با تلاش و پیگیری مستمر رئیس دادگستری و دادستان شهرستان خوسف، مطالبات معوق بیش از ۲۰ نفر از کارگران این واحد تولیدی به مبلغی بیش از دو میلیارد تومان به طور کامل پرداخت شد.

عبداللهی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از حقوق کارگران تصریح کرد: این اقدام در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه برای حمایت از واحدهای تولیدی، صیانت از حقوق عامه و رفع مشکلات کارگری انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: حل این پرونده علاوه بر رضایتمندی کارگران، از بروز برخی تبعات و تنش‌های احتمالی کارگری نیز جلوگیری کرد.