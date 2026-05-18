اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اشاره به دستورات جلسه چهارصدودهمین جلسه شورا در روز -سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵- اظهار کرد: در این جلسه یک فوریت لایحه الزام شهرداری تهران جهت حفظ بناهای یادمان جنگ (تمامی بناهای تخریب شده پیرامون مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان) بررسی خواهد شد.

وی افزود: همچنین یک فوریت لایحه اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نادعلی به بررسی لایحه مجوز واگذاری بهره برداری یک ملک تحت مالکیت شهرداری تهران در جلسه آینده شورا اشاره کرد و افزود: تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن نیز در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: این جلسه از صحن شورا بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.