  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی تهران

اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی تهران

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی یک فوریت لایحه «الزام شهرداری تهران جهت حفظ بناهای یادمان جنگ» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اشاره به دستورات جلسه چهارصدودهمین جلسه شورا در روز -سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵- اظهار کرد: در این جلسه یک فوریت لایحه الزام شهرداری تهران جهت حفظ بناهای یادمان جنگ (تمامی بناهای تخریب شده پیرامون مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان) بررسی خواهد شد.

وی افزود: همچنین یک فوریت لایحه اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نادعلی به بررسی لایحه مجوز واگذاری بهره برداری یک ملک تحت مالکیت شهرداری تهران در جلسه آینده شورا اشاره کرد و افزود: تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن نیز در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: این جلسه از صحن شورا بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6833537
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها