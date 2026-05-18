  استانها
  2. لرستان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

کشف ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

کوهدشت - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با جرائم و حین کنترل محورهای مواصلاتی، مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند. مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی‌های لازم، موفق به کشف ۵۰ کیسه کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع و فاقد هرگونه مجوز قانونی شدند که مجموعاً دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرم وزن داشت.

بر اساس این گزارش، دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

پلیس از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

