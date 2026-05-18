به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه نشست با کمیسیون عمرانی اتاق بازرگانی لرستان، اظهار داشت: در این جلسه، ظرفیتهای دو طرف برای توسعه زیرساختهای عمرانی، تسریع پروژههای اولویتدار و گسترش همکاریهای بینبخشی موردبررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی افزود: در نشست امروز آخرین وضعیت اقدامات عمرانی استان، بهویژه جزئیات پروژههای شاخصی نظیر بازآفرینی پیرامون قلعه تاریخی فلکالافلاک، کمربندی غربی شهر خرمآباد، احیای بافت قدیم و طرح بازنگری ضوابط ارتفاعی شهر، رویکرد دولت در استان مطرح شد.
معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر اینکه مدیریت ارشد استان مصمم به حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت با استفاده از همه ظرفیتهای ارزشمند موجود است، گفت: ارتقای کیفیت فضاهای شهری و ایجاد نشاط و پویایی در شهرها، در گرو بهرهمندی از مشاوران توانمند و ذیصلاح محقق میشود.
مجیدی، افزود: سازمان نظاممهندسی ساختمان، اتاق بازرگانی، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و انجمن انبوهسازان از مجموعههای تأثیرگذاری هستند که میتوانند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت معماری و شهرسازی لرستان ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه از ظرفیت تمام این نهادها برای شتاببخشی به روند عمران و آبادانی استان استفاده خواهیم کرد، گفت: با فعالسازی این همکاریهای بینبخشی، روند اجرای پروژههای مهم زیرساختی و احیای بافتهای تاریخی لرستان سرعت گرفته و زمینه برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی و کارشناسان حرفهای در مدیریت شهری فراهم میشود.
نظر شما