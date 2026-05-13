روند افزایشی قیمت نفت متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) کاهش یافت و روند صعودی سه روزه خود را متوقف کرد، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر تحولات پیرامون آتش‌بس شکننده خاورمیانه و آماده شدن برای نشست مهم بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین هستند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۱۰ دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۲۲ سنت یا ۱.۱ درصد کاهش به ۱۰۶ دلار و ۵۵ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با یک دلار و ۱۶ سنت یا ۱.۱ درصد افت، ۱۰۱ دلار و ۲ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

از زمان آغاز حمله‌ آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند، ۱۴۰۴) و اختلال تردد از تنگه هرمز، قیمت‌های هر دو شاخص نفتی حدود یا بالاتر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه در نوسان بوده است.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا در این باره گفت: نگرانی‌ها درباره اختلال عرضه و تردید درباره خاورمیانه سبب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌شود، این در حالی است که معامله‌گران برای تعیین سمت و سویی مشخص تلاش می‌کنند.

بازارها همچنان به هر تحولی در منطقه خاورمیانه واکنشی شدید نشان می‌دهند، به این معنا که تداوم نوسان‌های شدید محتمل خواهد بود.

ساچودا افزود: هرگونه تشدید یا تهدید مستقیم برای جریان عرضه می‌تواند به‌سرعت حرکت افزایشی شدیدی را در هر دو شاخص برنت و دابلیوتی‌آی ایجاد کند.

قیمت نفت در معامله‌های روز سه‌شنبه (۲۲ اردیبهشت) در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه بیش از 3 درصد رشد داشت و به روند افزایشی خود ادامه داد.

گروه اوراسیا در یادداشتی برای مشتریان خود اعلام کرد: مدت زمان اختلال و مقدار کاهش عرضه که اکنون به بیش از یک میلیارد بشکه می‌رسد، به این معناست که احتمال می‌رود قیمت نفت برای ادامه سال جاری میلادی بالای ۸۰ دلار برای هر بشکه حفظ خواهد شد.

جنگ علیه ایران اقتصاد آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را تحت‌ تأثیر قرار داده است، زیرا افزایش قیمت نفت به گران‌تر شدن قیمت سوخت‌ منجر می‌شود. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های آینده شاهد آثار بعدی این درگیری‌ها باشند.

در ماه آوریل، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا برای دومین ماه پیاپی به‌شدت افزایش یافت و به بزرگ‌ترین افزایش سالانه تورم در حدود سه سال گذشته انجامید و پیش‌بینی‌ها درباره احتمال ثابت ماندن نرخ بهره را برای مدتی تقویت کرد.

به گفته منابع بازار با استناد به داده‌های مؤسسه نفت آمریکا، با ادامه جنگ علیه ایران، ذخیره‌سازی‌ فرآورده‌های میان‌تقطیر نفت خام آمریکا در هفته گذشته برای چهارمین هفته پیاپی کاهش یافت.