به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب رحیمی در سخنانی، اظهار داشت: سطح مبارزه با آفت سن گندم در خرم‌آباد با اجرای عملیات در ۲۷ هزار هکتار، نسبت به سال گذشته با ۱۴ هزار هکتار تقریباً دوبرابر شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، این افزایش را نتیجه پایش دقیق‌تر، مدیریت به‌موقع آفت و همکاری کشاورزان و کارشناسان دانست و بر اهمیت نمونه‌برداری اصولی و پایش مستمر تأکید کرد.