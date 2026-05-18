  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

مبارزه با آفت سن گندم در خرم‌آباد ۲ برابر شد

مبارزه با آفت سن گندم در خرم‌آباد ۲ برابر شد

خرم‌آباد - مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: مبارزه با آفت سن گندم در خرم‌آباد دوبرابر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب رحیمی در سخنانی، اظهار داشت: سطح مبارزه با آفت سن گندم در خرم‌آباد با اجرای عملیات در ۲۷ هزار هکتار، نسبت به سال گذشته با ۱۴ هزار هکتار تقریباً دوبرابر شده است.

وی گفت: در سال زراعی جاری، سطح مبارزه با آفت سن گندم در شهرستان خرم‌آباد به ۲۷ هزار هکتار رسیده که تقریباً دوبرابر سال گذشته است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، این افزایش را نتیجه پایش دقیق‌تر، مدیریت به‌موقع آفت و همکاری کشاورزان و کارشناسان دانست و بر اهمیت نمونه‌برداری اصولی و پایش مستمر تأکید کرد.

کد مطلب 6833561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها