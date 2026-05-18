۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

لزوم مدیریت علمی مزارع گندم در لرستان

خرم‌آباد - رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بر لزوم مدیریت علمی مزارع گندم در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر سیاح فر در سخنانی با تأکید بر اهمیت مدیریت علمی مزارع گندم، رعایت تاریخ کشت، تنظیم آبیاری به‌ویژه در فصل بهار و اجرای برنامه تغذیه مناسب را از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد و کاهش خسارات آفات و بیماری‌ها دانست.

وی با اشاره به‌ضرورت انتقال‌یافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید، بر نقش آموزش‌های ترویجی و کارگاه‌های تخصصی در ارتقای بهره‌وری مزارع گندم تأکید کرد.

رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، انتخاب تاریخ مناسب کشت، مدیریت دقیق آبیاری در مزارع آبی و رعایت فاصله زمانی صحیح میان نوبت‌های آبیاری را از مهم‌ترین عوامل دستیابی به عملکرد مطلوب برشمرد و افزود: شرایط اقلیمی بهار می‌تواند ضمن تقویت رشد گیاه، زمینه بروز آفات و بیماری‌ها را نیز افزایش دهد.

سیاح فر همچنین مدیریت تغذیه گیاه را از ارکان اصلی تولید پایدار گندم عنوان کرد و گفت: مصرف اصولی کودهای سرک در سه مرحله، همراه با کودآبیاری و محلول‌پاشی ترکیباتی مانند اسیدهای آمینه و اوره در زمان مناسب، نقش مهمی در بهبود رشد، کیفیت و عملکرد محصول دارد.

