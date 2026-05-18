۵۸ درصد جمعیت کاشان میانسال و سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دلاوری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وضعیت جوانی جمعیت در کاشان مطلوب نیست، اظهار کرد: نرخ باروری در آران و بیدگل ۱/۵۱ و در کاشان ۱/۲۹ است در حالی‌که متوسط کشوری ۲/۱ است.

وی با بیان اینکه نرخ متوسط باروری در منطقه کاشان و آران و بیدگل ۱/۴ است، ابراز کرد: این عدد نسبت به میانگین کشوری عدد پایینی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه در شرایط نامناسب جمعیتی قرار داریم، تصریح کرد: در منطقه کاشان و آران و بیدگل ۱۴ درصد جمعیت سالمند و ۴۴ درصد میانسال است و این یعنی ۵۸ درصد جمعیت میانسال و سالمند است که این موضوع نشان‌دهنده مخاطره آمیز بودن وضعیت جوانی جمعیت است.

وی با بیان اینکه جمعیت جوان کاشان رو به کاهش است، خاطرنشان کرد: منطقه کاشان و آران و بیدگل صنعتی و احتیاج به نیروی جوان کار دارد از این رو لازم است با همکاری تمام دستگاه های دی ربط اقدامات لازم برای شادابی و جوانی جمعیت منطقه انجام شود.

دلاوری با اشاره به اینکه موالید سال ۱۴۰۳ در منطقه کاشان و آران و بیدگل حدود ۴۹۰۰ بوده است، گفت: در سال ۱۴۰۴ این عدد حتی حدود ۳۰۰ شاخص کمتر شده است، البته قابل ذکر است با اقدامات انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان شیب تند کاهش جمعیت طی سالهای گذشته گرفته شده است.