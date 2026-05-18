مشاوره ازدواج برای زوج های جوان امری لازم و ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در جلسه شورای روان شناسان استان زنجان با تبریک سالروز ازدواج پر خیر برکت امیر المؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س)، گفت: بر اساس آموزه های دینی همه‌ی ما در مقابل هم نوعان مسئولیت داریم و این مسئولیت در ابعاد مختلف متصور است.

وی با اشاره به اینکه تمامی امورات با صدور احکام قضایی حل نمی‌شود، افزود: توجه به مقوله پیشگیری و پیش‌بینی در مواجهه با مشکلات و آسیب های اجتماعی امری ضروری است.

رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه در حوزه روان شناسی و روان پزشکی برای ره های سنی نوجوانان و جوانان مشکلات زیادی وجود دارد گفت: مشکلات و آسیب های اجتماعی که امروزه متوجه اقشار آسیب پذیر جامعه است؛ جدی است، لذا بحث اهتمام به امر روانشناسی در راستای کاهش آسیب ها بسیار موثر است.

فرجی برحق با اشاره به اجرای طرح قاضی در مدرسه و آثار و نتایج خوب طرح در سال گذشته که در شرایط جنگی و با توجه به تعطیلی مراکز آموزشی فعلا اجرا نمی شود، گفت: حضور کارشناسان قضایی و حقوقی در مدارس برای ارائه مشاوره حقوقی و قضایی تاکید ما بر حضور روانشناسان در این طرح در صورت اجرای مجدد در سال جاری می باشد.

رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه ارائه مشاوره قبل از ازدواج برای زوج های جوان امری لازم و ضروری است، گفت: روانشناسان در این حوزه با حضور موثر و بیان نظرات روانشناسی در تحکیم و قوام خانواده ها تلاش کنند.

در ابتدای این جلسه محمد رضا احمدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان با تشریح و تبیین فلسفه تشکیل این جلسه پرداخت و همچنین روانشناسان فعال استان به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.