اجرای موفق مراکز «نفس» در کاشان؛ ۳۰۰ جنین از سقط عمدی نجات یافتند

مریم جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراکز «نفس» مخفف «نجات فرزندان سقط» با هدف حمایت از مادرانی که تحت فشارهای روحی، خانوادگی، اقتصادی یا اجتماعی تصمیم به سقط جنین گرفته اند، راه اندازی شده است.

وی ابراز کرد: بیشترین علل تمایل به سقط در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل به ترتیب «نامناسب بودن زمان بارداری»، «نخواستن تعداد فرزند بیشتر» و «مشکلات اقتصادی و شغلی» عنوان شده است.

مسئول سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه مراکز نفس به‌دنبال مشاوره، آرام‌سازی و همراهی مادران هستند، تصریح کرد: در مواردی که مشکل اصلی مادر، مسائل معیشتی باشد، با کمک سمن‌ها و نهادهای مردمی، حمایت‌هایی مانند بسته‌های معیشتی، راهنمایی برای دریافت خدمات درمانی و کمک به اشتغال‌زایی نیز برای کاهش فشار بر خانواده‌ها فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح مراکز نفس بر اساس تفاهم‌نامه بسیج جامعه پزشکی و وزارت بهداشت در سطح کشور انجام شده و در کاشان نیز همکاری همه‌جانبه بسیج جامعه پزشکی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، گامی مؤثر در این مسیر بوده است.

جوانی اذعان کرد: مشاوره ها در این مراکز کاملاً محرمانه و بدون قضاوت انجام می شود و در صورت نیاز، همسر و خانواده مادر نیز در فرآیند مشاوره مشارکت داده می شوند.

وی با اشاره به شناسایی مادران در معرض خطر از طریق شبکه گسترده مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت، گفت: ماماها و کارشناسان آموزش دیده حتی با مشاهده کوچکترین نشانه هایی مانند ابراز نارضایتی مادر از بارداری، وارد فرآیند مشاوره و حمایت می شوند.

مسئول سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: مرکز نفس کاشان در مرکز خدمات جامع سلامت فاطمیه زیدی با شماره تماس ۰۳۱-۵۵۵۴۵۴۴۴ و مرکز نفس آران و بیدگل در مرکز خدمات جامع سلامت شهید ساکنی با شماره ۰۳۱-۵۴۷۲۵۴۷۴ آماده ارائه خدمات رایگان به مادران است.

وی، در پایان از عموم مردم و خیرین دعوت کرد به عنوان «سفیران افتخاری نفس»، این مراکز را در حمایت از مادران و نجات فرزندان معصوم همراهی کنند.