۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

تردد در آزادراه تهران-کرج عادی است

البرز _ ساعاتی پس از حادثه ریختن تعداد اندکی اشیا برنده در آزادراه تهران-کرج، هم‌اکنون تردد در این محور به صورت روان و عادی در جریان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مشاهدات میدانی، شب گذشته در باند آزادراه تهران-کرج در محدوده گرمدره، تعداد خیلی کمی اشیای تیز و برنده‌ای توسط فرد یا افرادی ناشناس در سطح مسیر ریخته شده بود که منجر به پنچر شدن خودروهای عبوری می‌شد. تصاویر منتشرشده در فضای مجازی نیز حاکی از پراکندگی این اشیا در آزادراه بود.

با این حال، بر اساس آخرین گزارش‌ها، (ساعت ۱۰ صبح) و پس از پاکسازی مسیر، تردد در هر دو باند رفت و برگشت این آزادراه (مسیر تهران به کرج و بالعکس) در جریان بوده و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

