باید انسجام خود را حفظ کنیم؛ همه ارکان نظام باید متحد باشند

علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر در مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از از مردم در شرایط کنونی کشور، گفت: مردم از ساعات نخست تجاوز دشمن خبیث صهیونی_ آمریکایی به کشورمان، با حضوری خستگی‌ناپذیر و مستمر در صحنه، بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی و مهم، سرمایه اصلی کشور، انسجام و همراهی ملت است.

وی ادامه داد: همه به نوعی متوجه این مهم هستیم که آرامش، هوشیاری و پایداری مردم در کنار ایستادگی در برابر فضاسازی‌های روانی، پشتوانه‌ای تعیین‌کننده برای عبور از شرایط پیچیده کنونی به شمار می‌آید و باید قدردان همت عالی ملت رشید ایران بود.

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأسف‌بار است که در نظام بین‌الملل هنوز منطق زورگویی و معیارهای دوگانه حاکم است، افزود: برخی قدرت‌ها با بهانه‌های واهی، حقوق ملت‌های مستقل و آزاده را نادیده گرفته و زمینه بی‌ثباتی و تعرض را فراهم می‌کنند. در چنین شرایطی، ضرورت هوشیاری، اقتدار و انسجام ملی دو چندان اهمیت پیدا می‌کند، لذا باید الزاماتی خاص مورد توجه همگان در کشور باشد تا بتوان نقشه‌های شوم این جنایتکاران بی‌شرم را نقش بر آب کرد.

این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه صدای کشور باید صدایی واحد و منسجم باشد، اظهار کرد: هماهنگی در گفتار و رفتار مسئولان، هم‌راستایی تصمیم‌ها و پرهیز از پیام‌های متناقض، یک الزام راهبردی است.

به گفته وی هماهنگی تمامی ارکان نظام در تبعیت کامل از فرماندهی معظم کل قوا، ضامن انسجام ملی و تقویت اقتدار کشور است.

گلمرادی در ادامه، توضیح داد: از دیگر نکات حائزاهمیت و قابل‌توجه این واقعیت است که داستان این رویارویی با دشمنان قسم خورده، صرفاً یک تقابل نظامی نیست، بلکه رقابتی همه‌جانبه در عرصه تاب‌آوری است و به‌ طور حتم پیروز این میدان، کشوری است که بتواند در برابر فشارهای سیاسی، اقتصادی، روانی و رسانه‌ای پایداری بیشتری از خود نشان دهد.

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس دهم تصریح کرد: در همین راستا، هم‌افزایی ناشی از هم‌پوشانی میدان، حضور مردم در صحنه، نقش فعال دیپلماسی و عملکرد دقیق رسانه‌ها، باید در قالب یک منظومه هماهنگ و مکمل یکدیگر عمل کند.

وی با اشاره به اینکه در این میان، نقش روایت‌ها نیز بسیار تعیین‌کننده است، گفت: در کنار واقعیت‌های میدانی، نحوه روایت و تبیین آن‌ها در افکار عمومی اهمیت ویژه دارد، چراکه اگر اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع و مسئولانه صورت نگیرد، میدان روایت در اختیار جریان‌های تحریف‌کننده قرار خواهد گرفت، از این رو، جهاد تبیین و تقویت ارتباط صادقانه با مردم، ضرورتی اساسی است.

گلمرادی تصریح کرد: همچنین تحقق هم‌افزایی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های ملی در دستیابی به هدف اصلی ما که غلبه بر اهداف شوم استکبار جهانی و همدستان پلیدشان است، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ لذا استفاده از تجربه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، نخبگان، دانشگاهیان و گروه‌های مرجع اجتماعی می‌تواند به تقویت همگرایی داخلی و اقناع افکار عمومی کمک کند.

وی تاکید کرد: بی‌تردید هر اندازه انسجام ملی، هماهنگی نهادی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان تقویت شود، تاب‌آوری کشور نیز افزایش خواهد یافت و عبور از این مقطع حساس با عزت و ثبات بیشتری همراه خواهد بود.

