هواشناسی اصفهان هشدار سطح نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارتهای احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.
برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که فردا سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه به دلیل تشدید وزش باد شدید در نواحی مستعد خیزش گردوخاک، انتقال گردوغبار از همسایههای غربی و کاهش دید و کیفیت هوا پیشبینی میشود.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، وزش باد شدید همه مناطق استان به ویژه نیمه جنوبی استان از جمله سمیرم و شهرضا و سایر شهرستانها از جمله اردستان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه و اصفهان را در بر میگیرد.
هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال وقوع مخاطرات جوی از جمله سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که افراد در عبور از نواحی کوهستانی احتیاط کرده و از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.
هواشناسی همچنین بر لزوم خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی تاکید کرده است.
نظر شما