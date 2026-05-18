به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عبدیان، با بیان اینکه شرایط اقلیمی استان کرمان و محدودیت منابع آبی، چالش تأمین پایدار آب شرب است، گفت: عبور از روزهای گرم و حفظ پایداری شبکه توزیع آب، نیازمند همراهی و مشارکت همهجانبه مشترکان در مدیریت مصرف است.
وی افزود: از شهروندان انتظار میرود با پرهیز از مصارف غیرضروری، از جمله شستوشوی معابر و خودرو با آب شرب، در حفظ منابع آبی استان همکاری کنند.
وی با اشاره به اینکه افزایش مصرف در ماههای گرم سال میتواند منجر به افت فشار شود، خاطرنشان کرد: استفاده از وسایل کاهنده مصرف و مدیریت بهینه مصرف آب در ساعات اوج، نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه دارد و صرفهجویی تنها راه عبور از شرایط پیشرو است.
