به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عبدیان، با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی صنعت آب تحت هر شرایطی برای تأمین آب پایدار گفت: ۹ طرح آبرسانی با اعتباری بالغ بر ۶۳۷ میلیارد تومان در شهرستان‌های سیرجان، رفسنجان، کهنوج،‌ بم، نرماشیر و فهرج اجرا شده است.

وی افزود: برای انجام عملیات اجرایی این طرح‌ها ۲۰ حلقه چاه حفر و تجهیز شده و خط انتقال آب به طول ۸۴ کیلومتر و خط برق به طول ۹.۸ کیلومتر خریداری و اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ادامه داد: برای اجرای این طرح‌ها در شهرهای مذکور ۶ ایستگاه پمپاژ و ۱۸۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب احداث و بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از اعتبار هزینه شد.