به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: فعالیت‌های شرکت آب و فاضلاب در سه محور مدیریت تأمین، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف و در دو بخش شهری و روستایی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

وی، پروژه تأمین اضطراری آب شهر کرمان را مهم‌ترین طرح اجرا شده برای تابستان ۱۴۰۵ دانست و افزود: در قالب این پروژه، ۱۲ حلقه چاه حفر و تجهیز، خط انتقال GRP به قطر ۶۰۰ میلی‌متر اجرا و با عبور از دو محور بزرگراهی، ظرفیت تأمین آب شهر کرمان ۲۲۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.

مدیرعامل آبفای استان کرمان با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، گفت: این پروژه به‌زودی با حضور مسئولان استانی و احتمالاً مسئولان کشوری به بهره‌برداری رسمی خواهد رسید.

وی افزود: طرح‌های مشابهی نیز در شهرستان‌های زرند و مناطق شرق و جنوب استان شامل حفر و تجهیز چاه، احداث مخازن و اجرای خطوط انتقال برای تأمین آب پایدار در تابستان اجرا شده است.

آغاز بزرگ‌ترین طرح آبرسانی روستایی کرمان

عبدیان، از آغاز اجرای بزرگ‌ترین طرح آبرسانی روستایی استان کرمان خبر داد و گفت: با حمایت استاندار کرمان، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و معاون عمرانی استاندار، تفاهم‌نامه‌ای برای آبرسانی به ۶۶۴ روستای فاقد آب بالای ۲۰ خانوار با اعتباری بالغ بر ۱۶ همت منعقد شده است.

وی افزود: اجرای این طرح طی دو سال انجام خواهد شد و هدف آن رفع دائمی مشکل تأمین آب این روستاها است.

به گفته وی، همزمان پروژه‌های آبرسانی ۹۰ روستا نیز در هفته دولت افتتاح خواهد شد که شامل روستاهای فاقد آب و مناطق دارای تنش آبی است.

مدیرعامل آبفای کرمان با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰ روستا در این استان با تنش آبی مواجه هستند، اظهار کرد: برای رفع این مشکلات، اقداماتی همچون حفر چاه، کف‌شکنی، احداث مخزن و توسعه شبکه‌های انتقال در حال اجراست.

انتقال آب خلیج فارس؛ امید تأمین پایدار آب کرمان

عبدیان، درباره پروژه انتقال آب خلیج فارس نیز گفت: در فاز نخست این طرح، سالانه ۳۰ میلیون مترمکعب آب به استان کرمان اختصاص یافته که پنج میلیون مترمکعب سهم رفسنجان و ۲۵ میلیون مترمکعب سهم شهر کرمان است.

وی افزود: خط انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان تکمیل شده و دو ایستگاه پمپاژ این طرح بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیرعامل آبفای استان کرمان ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات لازم، آب خلیج فارس تا تابستان سال آینده وارد مدار تأمین آب شهر کرمان شود.

مصرف بالای آب و ضرورت مدیریت مصرف

عبدیان، با اشاره به افزایش مصرف آب در فصل گرما گفت: میانگین مصرف آب شهر کرمان در طول سال حدود ۲۰۰۰ لیتر بر ثانیه است که در روزهای اوج مصرف به ۲۹۰۰ لیتر بر ثانیه می‌رسد.

وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار کولر آبی در شهر کرمان فعال است که به تنهایی ۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب مصرف می‌کنند و همین موضوع ضرورت مدیریت مصرف و بهره‌برداری از پروژه انتقال آب خلیج فارس را دو چندان کرده است.

وی از رسانه‌ها خواست در فرهنگ‌سازی و ترویج مصرف بهینه آب همکاری بیشتری داشته باشند.

تشریح پروژه انتقال آب قنوات سرآسیاب

مدیرعامل آبفای استان درباره پروژه انتقال آب قنوات سرآسیاب نیز گفت: این طرح حاصل حدود ۱۰ سال مطالعات کارشناسی است و تمامی ابعاد حقوقی، زیست‌محیطی، گردشگری و اجتماعی آن بررسی شده است.

وی افزود: براساس توافق با کشاورزان، ۵۰ درصد آب برای تأمین آب شرب سرآسیاب و ۵۰ درصد دیگر در اختیار مالکان قنوات قرار می‌گیرد.

عبدیان، همچنین از پیش‌بینی تمهیداتی برای حفظ محیط زیست منطقه از جمله رهاسازی آب در روزهای پایانی هفته، ایجاد آبشخور حیات وحش و حفظ درختان مسیر خبر داد.

پیشرفت پروژه‌های فاضلاب

مدیرعامل آبفای استان کرمان با اشاره به روند اجرای پروژه فاضلاب شهر کرمان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب اجرا و حدود ۴۵ هزار انشعاب به شبکه متصل شده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۷ ادامه اجرای این پروژه به شرکت فولاد بوتیای ایرانیان واگذار شده و تاکنون حدود ۷۵۰ کیلومتر شبکه اجرا شده است.

به گفته عبدیان، فاز نخست بخش مایع تصفیه‌خانه فاضلاب کرمان با ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز طبق وعده سرمایه‌گذار، اوایل مهرماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های فاضلاب در شهرهای سیرجان، زرند، پاریز، ماهان و کهنوج و تهیه مدل مالی پروژه‌های رفسنجان، شهربابک و رابر خبر داد.

کیفیت آب شرب و کاهش هدررفت آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با رد هرگونه شائبه درباره کیفیت آب شرب گفت: آب شرب کرمان به‌صورت مستمر توسط آزمایشگاه مرجع شرکت آبفا و مرکز بهداشت پایش می‌شود و نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد کیفیت آب از نظر شاخص‌های بهداشتی در وضعیت مطلوب قرار دارد.

وی همچنین از پیگیری ساماندهی مراکز عرضه آب تصفیه‌شده در چارچوب ضوابط قانونی خبر داد.

عبدیان، در پایان با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: میانگین هدررفت آب در شبکه‌های استان کرمان ۳۴ درصد است و شرکت آبفا مکلف شده این میزان را تا پایان برنامه به ۲۶ درصد کاهش دهد.