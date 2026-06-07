به گزارش خبرنگار مهر، آیین امضای تفاهمنامه آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار استان کرمان، صبح یکشنبه ۱۷ خردادماه با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، استاندار کرمان و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در روستای اژدرآباد برگزار شد.
بر اساس این تفاهمنامه، اجرای طرح آبرسانی با پیشبینی ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار، طی دو سال و از محل منابع ملی، استانی و مولدسازی انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، با اشاره به اینکه این پروژه در امتداد سیاستهای دولت و سند «کرمان برفراز» اجرا میشود، گفت: هدف از اجرای این طرح، تأمین آب پایدار، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت ماندگاری جمعیت در روستاهاست.
علیرضا عبدیان، افزود: عملیات آبرسانی به ۶۶۴ روستای دارای تنش آبی و فاقد آب شرب پایدار در استان کرمان در مدت دو سال انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان همچنین از آغاز طرح اضطراری تأمین آب شهر کرمان با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: این طرح شامل حفر و تجهیز ۱۲ حلقه چاه، اجرای ۲۸ کیلومتر خط انتقال لوله و ۱۶ کیلومتر خط برق است.
شهباز حسنپور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح آب و پیادهسازی اقتصاد آب، اظهار کرد: کمبود آب چالش بزرگ استان کرمان است و باید از همه ظرفیتها برای رفع این مشکل استفاده شود.
روستای اژدرآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمان، ۹۶ خانوار جمعیت دارد و شغل بیشتر ساکنان آن کشاورزی و کارگری است.
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