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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

آبرسانی پایدار به ۶۶۴ روستای کرمان با امضای تفاهم‌نامه آغاز شد

آبرسانی پایدار به ۶۶۴ روستای کرمان با امضای تفاهم‌نامه آغاز شد

کرمان- با امضای تفاهم‌نامه میان استانداری کرمان و شرکت آب و فاضلاب کشور، طرح تأمین آب شرب پایدار برای ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار استان کرمان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین امضای تفاهم‌نامه آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار استان کرمان، صبح یکشنبه ۱۷ خردادماه با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، استاندار کرمان و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در روستای اژدرآباد برگزار شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، اجرای طرح آبرسانی با پیش‌بینی ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار، طی دو سال و از محل منابع ملی، استانی و مولدسازی انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، با اشاره به اینکه این پروژه در امتداد سیاست‌های دولت و سند «کرمان برفراز» اجرا می‌شود، گفت: هدف از اجرای این طرح، تأمین آب پایدار، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

علیرضا عبدیان، افزود: عملیات آبرسانی به ۶۶۴ روستای دارای تنش آبی و فاقد آب شرب پایدار در استان کرمان در مدت دو سال انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان همچنین از آغاز طرح اضطراری تأمین آب شهر کرمان با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: این طرح شامل حفر و تجهیز ۱۲ حلقه چاه، اجرای ۲۸ کیلومتر خط انتقال لوله و ۱۶ کیلومتر خط برق است.

شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح آب و پیاده‌سازی اقتصاد آب، اظهار کرد: کمبود آب چالش بزرگ استان کرمان است و باید از همه ظرفیت‌ها برای رفع این مشکل استفاده شود.

روستای اژدرآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمان، ۹۶ خانوار جمعیت دارد و شغل بیشتر ساکنان آن کشاورزی و کارگری است.

کد مطلب 6852641

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