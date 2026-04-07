  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

آمادگی کامل آبفای کرمان برای تأمین آب در شرایط اضطراری 

کرمان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از آمادگی کامل متخصصان و نیروهای عملیاتی برای تأمین آب شرب در شرایط اضطراری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، بعد از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: به منظور تولید و تأمین آب مورد نیاز شهروندان و رفع اتفاقات، ۲۵ گروه عملیاتی به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند و برای آبرسانی در شرایط اضطراری نصب ۲ هزار شیر برداشت در ۱۵ سکو در شهر کرمان پیش بینی شده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل متخصصان و نیروهای عملیاتی برای تأمین آب در شرایط دشوار گفت:برای تسریع آبرسانی تانکری در شرایط اضطراری، ۱۰ علمک جدید در محل ایستگاه‌های آب شرب شهر کرمان نصب و علاوه بر آن، بر روی کلیه تانکرهای آبرسانی سیار نیز شیر برداشت تعبیه شده است و کلیه ماشین‌آلات و تانکرهای سیار برای آبرسانی ساماندهی شده‌اند.

عبدیان، اضافه کرد: از حداکثر ظرفیت تولید استفاده شده تا از پر بودن مخازن آب شرب در شرایط اضطراری مطمئن باشیم تا در صورت لزوم این منابع در اختیار مردم قرار گیرد.

کد مطلب 6794378

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها