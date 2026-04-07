آمادگی کامل آبفای کرمان برای تأمین آب در شرایط اضطراری 

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، بعد از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: به منظور تولید و تأمین آب مورد نیاز شهروندان و رفع اتفاقات، ۲۵ گروه عملیاتی به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند و برای آبرسانی در شرایط اضطراری نصب ۲ هزار شیر برداشت در ۱۵ سکو در شهر کرمان پیش بینی شده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل متخصصان و نیروهای عملیاتی برای تأمین آب در شرایط دشوار گفت:برای تسریع آبرسانی تانکری در شرایط اضطراری، ۱۰ علمک جدید در محل ایستگاه‌های آب شرب شهر کرمان نصب و علاوه بر آن، بر روی کلیه تانکرهای آبرسانی سیار نیز شیر برداشت تعبیه شده است و کلیه ماشین‌آلات و تانکرهای سیار برای آبرسانی ساماندهی شده‌اند.

عبدیان، اضافه کرد: از حداکثر ظرفیت تولید استفاده شده تا از پر بودن مخازن آب شرب در شرایط اضطراری مطمئن باشیم تا در صورت لزوم این منابع در اختیار مردم قرار گیرد.