  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

عبدیان: سلامت آب استان کرمان تحت هر شرایطی پایش می شود

کرمان- مدیرعامل آبفا کرمان گفت: سلامت آب تحت هر شرایطی پایش می شود و از آغاز جنگ تا کنون ۵۰ هزار آزمایش کلرسنجی و ۴۴ هزار آزمایش کدورت سنجی برای اطمینان از سلامت آب شرب انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به سلامت و کیفیت آب شرب اظهار داشت: برای تضمین کیفیت آب شرب به صورت مرتب آزمایش های تخصصی انجام می‌شود.

وی افزود: در این راستا از اسفند ماه تا کنون تعداد ۴۶ هزار و ۳۱۲ آزمایش کلرسنجی در بخش روستایی و ۴ هزار ۴۷۰ آزمایش در بخش شهری استان کرمان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تصریح کرد: برای کدورت سنجی آب شرب تعداد ۳۹ هزار و ۷۷۰ آزمایش در روستاها و ۴ هزار و ۲۶۷ آزمایش در شهرهای استان کرمان انجام شده و در حال حاضر تعداد ۱۷ آزمایشگاه در سطح استان کیفیت آب را رصد می‌کنند.

عبدیان، ادامه داد: برای شرایط اضطراری علاوه بر تجهیز آزمایشگاه سیار کنونی یک آزمایشگاه سیار جایگزین راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 6799862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها