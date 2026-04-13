عبدیان: سلامت آب استان کرمان تحت هر شرایطی پایش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به سلامت و کیفیت آب شرب اظهار داشت: برای تضمین کیفیت آب شرب به صورت مرتب آزمایش های تخصصی انجام میشود.
وی افزود: در این راستا از اسفند ماه تا کنون تعداد ۴۶ هزار و ۳۱۲ آزمایش کلرسنجی در بخش روستایی و ۴ هزار ۴۷۰ آزمایش در بخش شهری استان کرمان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تصریح کرد: برای کدورت سنجی آب شرب تعداد ۳۹ هزار و ۷۷۰ آزمایش در روستاها و ۴ هزار و ۲۶۷ آزمایش در شهرهای استان کرمان انجام شده و در حال حاضر تعداد ۱۷ آزمایشگاه در سطح استان کیفیت آب را رصد میکنند.
عبدیان، ادامه داد: برای شرایط اضطراری علاوه بر تجهیز آزمایشگاه سیار کنونی یک آزمایشگاه سیار جایگزین راهاندازی شده است.
