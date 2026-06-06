به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عبدیان، با اعلام این خبر گفت: پروژه‌های تأمین اضطراری آب با هدف تقویت پایداری تأمین آب شرب و کاهش تنش آبی در مناطق شهری و روستایی رفسنجان اجرا شده است.

وی افزود: برای اجرای طرح تأمین اضطراری آب شهر رفسنجان بالغ بر ۶۴۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و شامل حفر و تجهیز ۴ حلقه چاه ، اجرای ۸ کیلومتر خطوط جمع‌آوری و انتقال آب ،۶.۴ کیلومتر خطوط انتقال، ۴.۸ کیلومتر خط برق و احداث مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی است.

عبدیان، با بیان اینکه اجرای طرح تأمین اضطراری آب در بخش روستایی شهرستان رفسنجان باهدف رفع تنش و پایداری آب شرب انجام شده است، گفت: برای بهره‌برداری ازطرح تأمین اضطراری آب پنج روستای این شهرستان یک حلقه چاه حفر و تجهیز شد و ۶.۷ کیلومتر خط انتقال با لوله پلی‌اتیلن سایز ۵۰۰ اجرا و ۹ کیلومتر شبکه توزیع آب احداث شده است.

وی افزود: برای پیشبرد این پروژه اعتباری بالغ بر ۹۳ میلیارد تومان هزینه شده و و عملیات اجرای پروژه تأمین اضطراری آب روستای دره‌در نیز شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای ۲۲ کیلومتر خطوط انتقال و احداث ۳ باب مخزن ۳۰۰ مترمکعبی و ۳ ایستگاه پمپاژ است که با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ادامه دارد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بخشی از مشکلات تأمین آب شرب در شهر رفسنجان و روستاهای هدف برطرف شده و پایداری شبکه آبرسانی در این مناطق افزایش می‌یابد.