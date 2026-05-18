دیدار ظفرقندی با رئیس کمیته صلیب سرخ در ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در این دیدار، محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به جنگ اخیر و تبعات انسانی ناشی از آن، حملات صورتگرفته علیه زیرساختها و مراکز درمانی را موجب وارد آمدن خسارت جدی به نظام سلامت و کادر درمان دانست و توضیحاتی درباره حجم بالای مجروحان غیر نظامی ارائه کرد.
وی تاکید کرد: وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از نخستین ساعات آغاز بحران، با کمک سایر نیروهای امدادی از جمله جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور و سازمان آتش نشانی، در میدان حاضر بوده و خدمات درمانی و امدادی را تحت پوشش قرار داده است.
وزیر بهداشت همچنین با تشکر از کمکهای ارسالی سازمان صلیب سرخ، بر ضرورت تداوم همکاریهای بشردوستانه تاکید کرد و در ادامه، توضیحاتی درباره آسیبهای وارده به موسسه پاستور ایران ارائه داد و نسبت به تبعات انسانی و بهداشتی چنین حملاتی هشدار داد.
خانم «مریانا اسپولاریچ» رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز در این دیدار با اشاره به سفر اخیر خود به تهران، اظهار داشت: گفتگوهای خوبی با مقامات جمهوری اسلامی ایران داشته است.
وی افزود: تاکنون چندین محموله کمکرسانی به ایران ارسال شده و این نهاد آمادگی دارد همکاریهای بیشتری را برای پاسخ به نیازهای فوری ادامه دهد.
اسپولاریچ با تمجید از ظرفیتهای گسترده هلال احمر و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که این دو نهاد از توانمندی و ظرفیت عملیاتی کمنظیری برخوردارند و عملاً صلیب سرخ در حوزه عملیات میدانی چیز بیشتری برای افزودن ندارد.
وی خاطرنشان کرد: این نهاد در حال تلاش برای جذب منابع مالی و رایزنی با اهداکنندگان بینالمللی به منظور حمایت از نیازهای بشردوستانه موجود است.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ، همچنین با ابراز نگرانی از بروز مجدد تنشها و امید به جلوگیری از شعلهور شدن مجدد درگیریها، بر ضرورت حفظ بیطرفی این نهاد و فراهم بودن فضای لازم برای انجام اقدامات بشردوستانه تاکید کرد.
وی تصریح کرد: تهدید یا حمله به زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی، از نگاه صلیب سرخ غیرقابل قبول است و این موضوع در بیانیههای رسمی این نهاد نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
نظر شما