۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

تشکیل ۳۰ پرونده تخلف صنفی و پلمب ۷ واحد متخلف در جاسک

جاسک - رئیس اداره صمت جاسک از اجرای طرح تشدید نظارت بر اصناف خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۳۰ پرونده تخلف گران‌فروشی و عدم درج قیمت تشکیل و ۷ واحد متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول نیکخو رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جاسک در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: طرح نظارتی بر اصناف از ۱۲ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح ۳۰ پرونده تخلف شامل گران‌فروشی و عدم درج قیمت تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

نیکخو ادامه داد: همچنین در طول اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی، ۷ واحد متخلف با دستور دادستان شهرستان پلمب شدند و متخلفان در مجموع به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

رئیس اداره صمت جاسک خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی ۱۲۴ صمت آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی است.

