آغاز دور جدید تمرینات آماده سازی تیم ملی کاراته در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان تمرینات خود را برای حضور در پیکارهای قهرمانی آسیا زیر نظر کادر فنی از سر گرفته اند.

مهدی جعفری، مشاور رئیس فدراسیون، محمدرضا اصلاحی، رئیس هیات گیلان، موسی نژاد معاون اداره کل ورزش استان، سقراطی رئیس اداره قهرمانی اداره کل، بازیار رئیس اداره ورزش شهرستان رشت، حسن ایزدی پیشکسوت، ورزلدوست، وحید حسنی پور و سید عباس آموزگار نفراتی بودند که با حضور در سالن کاراته از نزدیک نظاره گر تمرینات بودند.



گفتنی است اردو های ملی پوشان کشورمان جهت حضور در بازیهایی آسیایی ناگویا ژاپن و همچنین رقابت‌های قهرمانی آسیا برگزار می‌شود.