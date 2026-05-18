دور چهارم اجرای «لانگ شات» در تماشاخانه هامون

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «لانگ شات» به نویسندگی محمدرضا مالکی و جواد خورشا و کارگردانی محمدرضا مالکی که فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت، فصل چهارم اجراهای خود را در تماشاخانه هامون آغاز می‌کند.

داستان این اثر نمایشی با محمدرضا مالکی روایت‌گر بخش‌هایی از زندگی شخصیتی به نام رضا مژده کارگر خیاطی است که عاشق سینما است. او یک شب در محل کار خود می‌خواهد فیلمی با گوشی همراه از خودش ضبط کند تا برای یک دفتر سینمایی بفرستد. این اثر در ستایش تمام هنروران و عاشقان بازیگری در سینما است.

در دور چهارم اجراهای «لانگ شات»، امیرموسی کاظمی به عنوان مجری طرح، سینا ‌ییلاق ‌بیگی طراح صحنه، حافظ ‌وقار طراح نور، محمدرضا ‌مالکی طراح لباس، محمد ‌سلیمانشاه طراح پوستر، پریسا ‌روزبهانی دستیار کارگردان و برنامه ریز، آرنیکا نوبهاری مدیر صحنه و میثم شاه‌حسینی ساخت تیزر حضور دارند.

اجرای محدود «لانگ شات» در تماشاخانه هامون از ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۹ آغاز می‌شود و بلیت آن از طریق سایت تیوال به فروش می‌رسد.