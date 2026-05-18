به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، ویژه برنامههای «موسیقی در موزه» با مدیریت اجرایی میلاد آقایی که از روز نوزدهم اردیبهشت با عنوان «همنوایی» در موزه هنرهای معاصر آغاز شده بود، عصر روز بیست و یکم اردیبهشت با حضور تعدادی از نوازندگان برتر جشنواره موسیقی جوان به پایان رسید.
در شب اول برنامه از ابتدا تا انتها بر پایه بداههنوازی و بداههپروری بود.
در این چارچوب محمد زائری نوازنده عود و بربط، همراه با پرهام عزتنژاد نوازنده کمانچه، به اجرای قطعاتی در مایههای شوشتری، دستگاه شور و مخالف سهگاه پرداختند. ضمن اینکه قطعه «آفتاب نیمهشب» از ساختههای حسین بهروزینیا نیز در این اجرا نواخته شد.
دومین شب این پروژه با اجرای شهراد شیخی (عود)، محمد آقاخانی (تار)، سینا ملاجوادی (سهتار) و علی حضرتی همراه بود. در این برنامه نوازندگان جوان بخشی از اجرا را به تکنوازی اختصاص داده و در کنار بداههنوازی، آثاری از موسیقیدانان معاصر نیز اجرا شد.
در شب سوم که چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت برگزار شد نیز کسری سلطانی (کمانچه)، علی عبدی (نی)، عرفان خزائی (سه تار)، آیلین داداش زاده (قانون) همچنان با تاکید بر بداههنوازی اجرای خود را ارائه کردند.
در شب چهارم و پایانی نیز پارسا شکوفه (گیتار)، حامد رمضانیان (گیتار)، پریا یوسفی (کوبهای) موسیقی فلامنکو اجرا کردند. جشن بهاره، بولریاس، مانیا کارناوال، بولرو، صورت ماه و مرثیهای برای ایران در این برنامه نواخته شد.
احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت هنری وزارت فرهنگ، بابک رضائی مدیرکل دفتر موسیقی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، کیوان فرزین کارشناس موسیقیدان، وحید آگاه مشاور حقوقی معاونت هنری وزارت فرهنگ، آنتونیو سانچز بندیتو گاسپر سفیر پادشاهی اسپانیا در ایران از جمله حاضران در موزه هنرهای معاصر بودند که از این اجراها دیدن کردند.
