آموزش کمک های اولیه به ۳ میلیون نفر در تجمعات شبانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر، همزمان با بعثت مردم و در قالب پویش ملی «خیابان با ما»، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلالاحمر اقدام به آموزش کمکهای اولیه و مخاطرات در میادین، ایستگاهها و محل تجمعات شبانه مردم در سراسر کشور کرده است.
تا کنون از این خدمات آموزشی که با آغاز جنگ تحمیلی سوم کلید خورد، بیش از ۳ میلیون نفر بهرهمند شدهاند. همچنین ۱۵هزار مربی آماده جمعیت هلالاحمر در ۹۰۰ ایستگاه آموزشی جبهه مردمی ایران ما مباحث کمکهای اولیه را به مردم آموزش دادهاند.
پویش ملی خیابان با ما با هدف آموزش کمکهای اولیه و مخاطرات در میادین اصلی شهر و ایستگاههای منتخب مترو از سوی جمعیت هلالاحمر همچنان در حال برگزاری است.
عموم مردم شرکتکننده در تجمعات شبانه سطح شهر میتوانند در این آموزشهای ایستگاهی شرکت و از سایت جمعیت هلالاحمر گواهینامه دریافت کنند.
در سامانه «مرکز آموزشهای الکترونیکی جمعیت هلالاحمر» آزمون «پویش ملی خیابان با ما» ویژه شرکتکنندگان در تجمعات شبانه جبهه مردمی ایران ما تعریف شده است و شرکتکنندگان با گذراندن ۵ سرفصل آموزشی، از جمعیت هلالاحمر گواهینامه دریافت خواهند کرد.
