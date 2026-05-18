به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: روزنامه عبری اسرائیل‌هیوم گزارش داد که هنوز به نیمه سال نرسیده‌ایم، بودجه ارتش اسرائیل تمام شده است. ارتش رژیم صهیونیستی پیام واضحی به سطوح سیاسی ارسال کرده مبنی بر اینکه یا باید عملیات‌ها را کاهش دهیم، یا نیروها را در لبنان، غزه، کرانه باختری و سایر جبهه‌ها کاهش دهیم یا باید بودجه را افزایش دهیم تا با عملیات‌ها همخوانی داشته باشد. از سوی دیگر، رسانه‌های عبری روز گذشته اعلام کردند که ارتش اسرائیل در مراحل فروپاشی در جنبه‌های نیروی انسانی قرار دارد، در حالی که عموم شهرک‌نشینان اشغالگر به اندازه کافی از این مشکل آگاه نیستند. این رسانه‌ها به نقل از ایال زامیر، رئیس ستاد مشترک ارتش اشغالگر، در جلسه‌ای در کنست گزارش دادند: ارتش رژیم صهیونیستی بدون تمدید خدمت وظیفه عمومی و حل مسئله سربازگیری، قادر به انجام وظایف خود در بلندمدت نخواهد بود.

انفجار در زیرساخت راهبردی رژیم اشغالگر

خبر بد دیگر برای ارتش رژیم اشغالگر آن است که یک خوشه زیرساختی راهبردی در قلب سرزمین‌های اشغالی یعنی در بیت شمش، آتش گرفته و منهدم شده است. انفجار مخازن آمونیوم پرکلرات و موشک‌های سطح به هوای پیکان یا آرو بدترین خبر بد برای دشمن صهیونیستی است؛ چرا که از این پس نرخ اصابت موشک‌های بالستیک ایران به ۱۰۰ درصد میل می‌کند. دور جدید درگیری نظامی احتمالی ایران و آمریکا به زودی ممکن است آغاز شود و در این درگیری دشمن روی سامانه‌های پدافندی باقی‌مانده خود، حساب ویژه‌ای باز می‌کند.

یکی از سامانه‌های دفاع جوی که ارتش رژیم صهیونیستی از آن بهره می‌برد سامانه دفاع موشکی پیکان یا آرو است که در جنگ ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز به کار گرفته شد و به کمک این سامانه دفاع موشکی، ارتش رژیم اشغالگر در جنگ تحمیلی سوم با حملات موشک‌های بالستیک ایران مقابله می‌کرد. اخیرا گزارش شده که انبار قطعات سامانه دفاع موشکی در بیت ‌شمش منهدم شده است و این امر می‌تواند نقش مهمی را در آینده جنگ با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. منابع رسانه‌ای معتقدند که در این انفجار که در بیت شمش رخ داده موشک‌های فراجو آرو یا همان پیکان منهدم شده و سوخت موشک‌های زمین به هوا موجب انفجار گسترده در این منطقه نظامی شده است.

رسانه ژئوپلتیک‌واچ در این زمینه گزارش داد که انفجار در تاسیسات تومر در بیت ‌شمش احتمالا یک انفجار کنترل‌شده نبوده؛ بلکه نتیجه حادثه‌ای مربوط به احتراق تصادفی یک تاسیسات ذخیره‌سازی پرکلرات‌سدیم بوده است که در تولید موتورهای موشک برای موشک‌های زمین به هوا استفاده می‌شود. این وبگاه می‌افزاید: ذخیره‌سازی نامناسب پرکلرات‌سدیم و مواد منفجره ممکن است باعث این حادثه شده باشد، زیرا چنین مواد شیمیایی در این تاسیسات وجود دارد؛ همچنین این انفجار ممکن است انبار قابل توجهی از موشک‌های رهگیر را نابود کرده باشد؛ زیرا این تاسیسات ذخیره‌سازی در مجاورت منطقه‌ای واقع شده است که گمان می‌رود رهگیرهای یکی از دو باتری موشک رهگیر آرو ۳ ارتش اسرائیل در آن نگهداری می‌شوند.

رسانه‌های عبری انفجار در بیت ‌شمش را کنترل‌نشده می‌دانند؛ تحلیلگران رسانه‌ای در اراضی اشغالی معتقدند: انفجار در بیت ‌شمش در اثر انهدام بخشی از موشک‌های سطح به هوای آرو بوده است که این انفجار در تاسیسات تومر در نزدیکی پایگاه هوایی سدوت‌میخا رخ داده است. حساب کاربری میدل‌ایست اسپکتیتور در این زمینه اعلام داشته که یک مرکز آزمایش موتور موشک در پایگاه هوایی سدوت‌میخا وجود دارد که در گذشته به دلیل آزمایش موتور شاهد انفجارهایی بوده است.

این نیز یک احتمال است، زیرا شرکت تومر به عنوان پیمانکار تسلیحاتی اسرائیل گفته است که این انفجار بخشی از یک آزمایش از پیش برنامه‌ریزی شده بوده است. تحلیلگران نظامی معتقدند که در دور جدید جنگ بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارتش آمریکا و رژیم اشغالگر قدس شدت حملات موشکی و بمباران‌ها سرنوشت جنگ را مشخص خواهد کرد؛ لذا وجود سامانه‌های دفاع موشکی و موشک‌های بالستیک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

خرابکاری در مقیاس وسیع

اما آلون میزراحی، تحلیلگر سیاسی و فعال رسانه‌ای صهیونیست درخصوص بحران فزاینده ارتش اشغالگر در حساب کاربری‌اش نوشت: به نظر می‌رسد که برخی از حساس‌ترین بخش‌های نظامی و امنیتی اسرائیل، توسط هکرهای ایرانی مورد نفوذ قرار گرفته‌اند. من به یاد ندارم که در اسرائیل خرابکاری در این مقیاس تا به حال رخ داده باشد. همه‌چیز برای آنها در حال فروپاشی است و جاسوس‌های جدید ایران، از جمله در ارتش و نیروی هوایی آن، تقریبا هر هفته کشف می‌شوند. سال‌ها پیش، اسرائیل چنین حوادثی را در ایران رقم می‌زد. حالا نوبت آنهاست که مزه همان آش را بچشند! و مطمئنم که اضطراب آنها به شدت بالا رفته است.

انضباط در ارتش اسرائیل به پایین‌ترین سطح رسیده است

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل همچنان دونالد ترامپ را برای از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران تحت فشار قرار می‌دهد، اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور آمریکا اکنون توجه کمتری به وی نشان می‌دهد. این رسانه صهیونیستی درباره چالش‌های داخلی و مرزی رژیم صهیونیستی نیز افزود: کابینه اسرائیل و ارتش این کشور در حال فراهم کردن زمینه برای دور تازه‌ای از نبرد در غزه هستند.

پرسش اصلی این است: نیروهای لازم برای این عملیات از کجا تامین خواهند شد؟ انضباط در ارتش اسرائیل نیز به پایین‌ترین سطح خود رسیده است؛ مشکلی که تنها به حریدی‌ها محدود نمی‌شود. هاآرتص درباره آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا و ناتوانی واشنگتن در اتخاذ تصمیم درباره این موضوع نیز نوشت: دوره طولانی انتظار همچنان ادامه دارد و رئیس‌جمهور آمریکا، بدون اتخاذ تصمیمی درباره ادامه جنگ با ایران، راهی نشست سران در چین شد.

انتخابات زودهنگام و چالش بزرگ حریدی‌ها

اما با ادامه پیامدهای جنگ و تعدد جبهه‌های باز یا معلق، به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی عملا وارد مرحله تحرکات انتخاباتی شده است. صحنه داخلی اگرچه به شدت تحت تاثیر جنگ قرار گرفته اما دیگر تنها تحت سیطره منطق جنگ نیست، بلکه به تدریج به سمت سوالات داخلی پیش می‌رود: رهبری، سرنوشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، شکل نقشه حزبی آینده و غیره. ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی به رهبری حزب لیکود به ریاست نتانیاهو، چهارشنبه شب هفته قبل پس از تشدید اختلافات بر سر قانون معافیت حریدی‌ها از فعالیت در ارتش، لایحه‌ای را برای انحلال کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام ارائه کرد.

در همین حال، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم اشغالگر، اعلام کرد که او و نفتالی بنت، متحد سیاسی‌اش، آماده شرکت در انتخابات زودهنگام هستند. در متن لایحه منتشر شده توسط حزب لیکود آمده است: بیست و پنجمین کنست، قبل از پایان دوره خود منحل خواهد شد و انتخابات در تاریخی که کمیته کنست تعیین می‌کند، برگزار خواهد شد، به شرطی که کمتر از ۹۰ روز پس از تصویب این قانون نباشد. به گزارش رسانه‌های عبری، لایحه انحلال کنست ممکن است در ۲۰ مه به رأی گذاشته شود. دوره قانونگذاری فعلی هم در ۲۷ اکتبر به پایان می‌رسد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: اوفیر کاتس، رئیس ائتلاف حاکم و عضو کنست، از حزب لیکود، لایحه‌ای را برای انحلال بیست و پنجمین کنست با مشارکت همه رهبران احزاب ائتلاف حاکم ارائه کرده است. این لایحه در پی بحران فزاینده‌ای در داخل ائتلاف بر سر لایحه معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی ارائه شده است. کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این زمینه توضیح داد که حزب حریدی یهودت‌هتوراه به دنبال برگزاری انتخابات در اول سپتامبر است، در حالی که حزب حریدی شاس نیز مایل است آن را در ۱۵ همان ماه برگزار کند.

پس از حکمی از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی که معافیت طولانی مدت حریدی‌ها را غیرقانونی تشخیص داد، کابینه این رژیم تلاش کرد قانون جدیدی را تصویب کند که معافیت حریدی‌ها را برگرداند و دادگاه در حال حاضر پرونده‌ای را علیه کابینه به دلیل عدم اجرای قانون لغو معافیت حریدی‌ها در ژوئن ۲۰۲۳ به جریان انداخته است. از سوی دیگر، روزنامه عبری معاریو گزارش داد که نتانیاهو پس از اینکه متوجه شد احزاب حریدی تصمیم به انحلال ائتلاف پس از تصمیم او مبنی بر عدم تصویب قانون معافیت از خدمت سربازی گرفته‌اند، اقدام به ارائه لایحه انحلال کنست کرد.

به گزارش وب‌سایت عبری والا، نتانیاهو روز سه‌شنبه هفته گذشته به اعضای کنست از احزاب حریدی اطلاع داده بود که به دلیل نداشتن اکثریت کافی در کنست، در تصویب این لایحه با مشکل مواجه است. در پاسخ به این اظهارات نتانیاهو، سرکردگان حریدی خشمگین شدند و توضیح دادند که در صورت عدم تصویب این لایحه، از انحلال کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام حمایت خواهند کرد. از سوی دیگر، روزنامه عبری اسرائیل‌هیوم گزارش داد که ائتلاف حاکم، با این اقدام به دنبال در دست گرفتن ابتکار عمل سیاسی و رهبری روند انحلال کنست به جای واگذاری آن به اپوزیسیون است. این روزنامه صهیونیستی افزود که احزاب ائتلاف در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، نمی‌خواهند به اپوزیسیون تصویر پیروزی بدهند و آنها را به عنوان نیرویی که موفق به سرنگونی کابینه و انحلال پارلمان شده است، نشان دهند.

هراس نتانیاهو از برگزاری انتخابات در اکتبر

معاریو اشاره کرد که نتانیاهو دیگر علاقه‌ای به برگزاری انتخابات در اکتبر ندارد؛ تاریخی که با مراسم یادبود حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ موسوم به طوفان‌الاقصی همزمان است و بحث‌های عمومی شدیدی در مورد مسئولیت رهبری سیاسی در این شکست پیش‌بینی می‌شود. به همین دلیل، احتمال برگزاری انتخابات در سپتامبر در روزهای اخیر شتاب گرفته است. حریدی‌ها حدود ۱۳ درصد از جمعیت ۱۰ میلیون نفری صهیونیست‌ها در اراضی اشغالی را تشکیل می‌دهند و به بهانه وقف زندگی خود به مطالعه تورات، از حضور در ارتش خودداری می‌کنند و تاکید دارند که ادغام در جامعه سکولار تهدیدی برای هویت دینی و تداوم جامعه آنهاست.

حریدی‌ها به اعتراضات خود علیه قانون عدم معافیت آنها از سربازی پس از تصمیم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی که در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ صادر شد، مبنی بر اجباری کردن خدمت سربازی برای آنها و جلوگیری از ارائه کمک‌های مالی به موسسات مذهبی که دانشجویان‌شان از خدمت سربازی خودداری می‌کنند، ادامه می‌دهند. در مقابل، اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز به سمت انحلال پارلمان حرکت کرده؛ به طوری که دو حزب آینده‌ای هست به رهبری لاپید و دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان، دو پیش‌نویس قانون برای انحلال کنست را ارائه کردند تا هفته آینده به رأی‌گیری گذاشته شوند.