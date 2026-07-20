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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

روند کاهش دما از فردا آغاز می‌شود؛ تداوم بارش‌های تابستانه در ۱۰ استان

روند کاهش دما از فردا آغاز می‌شود؛ تداوم بارش‌های تابستانه در ۱۰ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: از فردا (سه‌شنبه، ۳۰ تیر) روند کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور آغاز می‌شود و رگبار بارش‌های تابستانه در ۱۰ استان تداوم خواهد داشت.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: تا روز چهارشنبه (۳۱ تیر) در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی روز پنجشنبه (یکم مرداد) در برخی نقاط آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات استان‌های تهران و سمنان ادامه خواهد داشت و روز جمعه (۲ مرداد) نیز ارتفاعات مازندران و جنوب سیستان و بلوچستان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

ضیائیان بیان کرد: طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز شرقی و همچنین در سه روز آینده در بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و جنوب غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: فردا (سه‌شنبه، ۳۰ تیر) کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۲۹ تیر) صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش باد و از بعدازظهر وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک، پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای پایتخت ۲۸ و حداکثر دمای آن ۳۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان تهران، گفت: از عصر امروز تا روز سه‌شنبه (۳۰ تیر)، در نیمه غربی، جنوبی و مناطق مرکزی استان، در برخی ساعات وزش باد شدید تا بسیار شدید، گاهی همراه با گردوخاک، پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان یادآور شد: در این شرایط جوی، سقوط برخی اجسام از ارتفاع، خسارت به برخی سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، خیزش و گسترش گردوخاک، احتمال وقوع طوفان گردوخاک به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی استان، انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار، کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید، به‌ویژه در نوار مرزی غربی و جنوبی استان تهران، دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه تا روز جمعه، با گذر موج بارشی از نیمه شمالی استان تهران، افزایش ابر، تندباد و در برخی ساعات وقوع رگبار و رعد و برق در نیمه شمالی استان، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات، پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مدت، کاهش نسبی دما در گستره استان تهران مورد انتظار خواهد بود.

کد مطلب 6893389
زهره آقاجانی

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