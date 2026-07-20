خبرگزاری مهر، گروه استان ها - حمیدرضا عبدالمنافی : در روزهایی که بسیاری از ظرفیتهای اجرایی کشور به مدیریت شرایط ویژه و عبور از پیامدهای جنگ معطوف شده، در البرز هنوز صدای ماشینآلات عمرانی از کارگاهها به گوش میرسد. استانی که سالها با رشد شتابان جمعیت و کمبود زیرساختهای عمومی دستوپنجه نرم کرده، این روزها روایت متفاوتی را تجربه میکند؛ روایتی که در آن توسعه، پشت درِ بحران متوقف نمانده و پروژههایی که برخی از آنها بیش از یک دهه در انتظار تکمیل بودند، یکی پس از دیگری آماده بهرهبرداری میشوند.
استان البرز اگرچه از نظر تقسیمات کشوری یکی از جوانترین استانهای ایران است، اما از منظر نیازهای عمرانی، استانی با مطالبات انباشته به شمار میرود.
مهاجرت گسترده، توسعه شهرنشینی، گسترش سکونتگاهها و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی، فاصله میان امکانات موجود و نیاز واقعی مردم را هر سال بیشتر کرده است. همین مسئله سبب شده هر پروژه عمرانی در این استان تنها یک سازه جدید نباشد، بلکه بخشی از پازل جبران عقبماندگیهای زیرساختی محسوب شود.
اکنون مجموعهای از پروژههای حوزه سلامت، آب، انرژی، آموزش، مسکن، ورزش و خدمات شهری در آستانه بهرهبرداری قرار گرفتهاند؛ پروژههایی که در کنار یکدیگر، تصویری از تغییر تدریجی سیمای توسعه در البرز ترسیم میکنند.
توسعه زمانی معنا پیدا میکند که به زندگی مردم برسد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز معتقد است آنچه امروز در استان به نتیجه رسیده، حاصل تمرکز بر تکمیل پروژههایی است که مردم سالها چشمانتظار آنها بودند.
علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموعهای از پروژههای زیرساختی، درمانی، آموزشی، ورزشی، مسکن، آب و انرژی پس از تکمیل عملیات اجرایی، آماده بهرهبرداری شدهاند و بهزودی در اختیار مردم استان قرار خواهند گرفت.
وی تأکید کرد که سیاست مدیریت استان، صرفاً آغاز پروژههای جدید نبوده، بلکه اولویت بر به سرانجام رساندن طرحهای نیمهتمام و ایجاد زیرساختهایی بوده که بتواند کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد.
روایت توسعه از خانههایی آغاز میشود که امید را میسازند
نخستین حلقه این زنجیره توسعه، به حوزه مسکن و حمایت از خانواده بازمیگردد؛ جایی که هزاران خانواده در انتظار برداشته شدن نخستین گام برای خانهدار شدن هستند.
صفری با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت گفت: در قالب این طرح، ۶ هزار و ۹۵۵ قطعه زمین با اعتباری بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان در شهرستانهای نظرآباد، اشتهارد و ماهدشت به خانوادههای واجد شرایط واگذار میشود.
وی افزود: این اقدام تنها واگذاری زمین نیست، بلکه زمینهای برای رونق ساختوساز، ایجاد اشتغال، افزایش انگیزه فرزندآوری و توسعه متوازن شهرهای استان به شمار میرود.
در کنار این طرح، ۱۲۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهرک ناز فردیس نیز آماده افتتاح شده است؛ واحدهایی که به گفته معاون عمرانی استاندار، علاوه بر پاسخ به بخشی از تقاضای مسکن، میتواند موتور محرک صنعت ساختمان و اشتغال وابسته به آن باشد.
مدرسههایی که آینده البرز را میسازند
در استانی که هر سال هزاران دانشآموز جدید وارد چرخه آموزش میشوند، توسعه فضای آموزشی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
صفری با اشاره به افتتاح پنج مدرسه ۱۲ کلاسه در خرمدشت، محمدشهر و ماهدشت گفت این مدارس با هدف کاهش تراکم کلاسها و افزایش سرانه آموزشی در مناطقی احداث شدهاند که طی سالهای گذشته با کمبود فضای آموزشی مواجه بودند.
به گفته وی، توسعه آموزشی زمانی اثربخش خواهد بود که دانشآموزان در فضایی استاندارد و متناسب با جمعیت منطقه تحصیل کنند.
آب؛ سرمایهای که آینده البرز به آن گره خورده است
کمآبی سالهاست به یکی از مهمترین دغدغههای البرز تبدیل شده و توسعه زیرساختهای آب، دیگر صرفاً یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه بخشی از امنیت اجتماعی استان محسوب میشود.
در همین راستا، پنج مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۴۷ هزار و ۲۰۰ مترمکعب وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
صفری با اشاره به اهمیت این پروژهها گفت افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب، مدیریت بهتر بحران، ارتقای فشار شبکه، کاهش هدررفت و افزایش تابآوری تأسیسات آبرسانی از مهمترین دستاوردهای این طرحها خواهد بود.
اما توسعه زیرساختهای آب تنها به مخازن ختم نمیشود. همزمان، مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب کرج در ماهدشت نیز پس از حدود ۱۵ سال انتظار آماده بهرهبرداری شده است؛ پروژهای که سالها در فهرست طرحهای نیمهتمام قرار داشت.
به گفته معاون عمرانی استانداری، این پروژه ظرفیت تصفیه فاضلاب ۲۸۰ هزار نفر را فراهم میکند و علاوه بر کاهش مشکلات زیستمحیطی، امکان استفاده مجدد از پساب در بخشهای مختلف را نیز مهیا خواهد ساخت.
حوزه سلامت؛ بیماران دیگر مجبور به ترک استان نیستند
یکی از ملموسترین آثار توسعه، در حوزه سلامت نمایان میشود؛ جایی که کمبود امکانات درمانی سالها شهروندان البرزی را ناگزیر به مراجعه به تهران کرده بود.
مرکز جامع سرطان امام علی (ع) اکنون آماده بهرهبرداری است؛ مرکزی که به عنوان نخستین مجموعه دولتی ارائه خدمات رادیوتراپی در البرز، فصل تازهای در درمان بیماران سرطانی استان رقم خواهد زد.
صفری گفت این مرکز با هزار میلیارد تومان اعتبار و ۳۰ تخت بستری احداث شده و نقش مهمی در کاهش هزینههای درمان، رفتوآمد و زمان بیماران خواهد داشت.
در کنار این پروژه، بیمارستان ۲۶۰ تختخوابی سیدالشهدا (ع) و بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) کمالشهر نیز ظرفیت درمانی استان را به شکل محسوسی افزایش میدهد؛ پروژههایی که کارشناسان از آنها به عنوان گامی مهم برای کاهش وابستگی درمانی البرز به تهران یاد میکنند.
انرژی خورشید شریک تازه صنعت البرز
در روزهایی که ناترازی انرژی به یکی از مهمترین دغدغههای کشور تبدیل شده، البرز بخشی از پاسخ خود را در انرژیهای تجدیدپذیر جستوجو کرده است.
صفری از افتتاح ۱۷ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۵۴ مگاوات خبر داد و گفت: این نیروگاهها علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، سهم مهمی در تأمین برق صنایع و کاهش خاموشیها خواهند داشت.
به اعتقاد کارشناسان، توسعه نیروگاههای خورشیدی علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید و افزایش امنیت انرژی استان را نیز فراهم میکند.
البرز ورزش و فرهنگ را همپای عمران میخواهد
توسعه تنها با ساخت جاده و ساختمان معنا پیدا نمیکند؛ کیفیت زندگی شهروندان نیز به زیرساختهای فرهنگی و ورزشی وابسته است.
افتتاح استخر شهدای غواص، سالن همایشهای ورزش و جوانان، خانههای جوان در کرج و فردیس و همچنین نزدیک شدن ورزشگاه ۶ هزار نفری انقلاب کرج به بهرهبرداری، نشان میدهد نگاه توسعهای استان، ابعاد اجتماعی را نیز در بر گرفته است.
این پروژهها قرار است علاوه بر افزایش سرانه ورزشی، فضایی برای فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و مشارکت اجتماعی نسل جوان فراهم کنند.
ساختمان مدیریت بحران سرمایهگذاری برای روزهای ناپیدا
یکی دیگر از پروژههای راهبردی استان، ساختمان مدیریت بحران، تلهمتری و CMR است؛ مرکزی که با هدف پایش هوشمند منابع آب، هشدار سریع حوادث، مدیریت بحران و هماهنگی دستگاههای اجرایی در حال تکمیل است.
کارشناسان معتقدند بهرهبرداری از این مرکز میتواند سرعت تصمیمگیری و واکنش استان در برابر مخاطرات طبیعی را به شکل محسوسی افزایش دهد؛ موضوعی که برای استانی با جمعیت متراکم و زیرساختهای حساس، اهمیت ویژهای دارد.
توسعهای که بر دوش پروژههای نیمهتمام ایستاد
یکی از ویژگیهای شاخص پروژههایی که این روزها در البرز به مرحله بهرهبرداری رسیده، آن است که بخش قابل توجهی از آنها در زمره طرحهای نیمهتمامی قرار داشتند که سالها به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع مالی، تغییر دولتها، افزایش هزینههای اجرایی و پیچیدگیهای فنی، از برنامه زمانبندی اولیه عقب مانده بودند.
طولانی شدن اجرای این پروژهها علاوه بر افزایش هزینههای ساخت، موجب شده بود مردم نیز سالها از خدماتی که برای آنها پیشبینی شده بود، محروم بمانند.
اکنون تکمیل این طرحها تنها به معنای پایان عملیات عمرانی نیست، بلکه بازگرداندن سرمایههای راکد به چرخه خدمترسانی عمومی است.
صفری معتقد است، هر پروژه نیمهتمامی که به بهرهبرداری میرسد، علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع، اعتماد عمومی به نظام برنامهریزی و مدیریت اجرایی را نیز تقویت میکند؛ موضوعی که در استانهای پرجمعیتی همچون البرز از اهمیت دوچندان برخوردار است.
در همین چارچوب، پروژههای درمانی، آموزشی، آبرسانی، انرژی و مسکن که سالها در انتظار تأمین اعتبار و تکمیل عملیات اجرایی بودند، امروز به نقطهای رسیدهاند که میتوانند بخشی از کمبودهای تاریخی استان را جبران کنند.
البرز؛ استانی که توسعه در آن یک ضرورت است، نه یک انتخاب
استان البرز به دلیل همجواری با تهران، استقرار شهرکهای صنعتی، مهاجرپذیری بالا و افزایش مداوم جمعیت، هر سال با تقاضای بیشتری برای خدمات عمومی روبهرو میشود. همین ویژگی سبب شده شاخصهای توسعه در این استان همواره تحت فشار قرار گیرد و نیاز به ایجاد زیرساختهای جدید، بیش از بسیاری از استانهای دیگر احساس شود.
افزایش ظرفیت بیمارستانی، توسعه مدارس، تقویت شبکه آب شرب، احداث نیروگاههای خورشیدی، تکمیل تصفیهخانهها و توسعه پروژههای مسکن، هر کدام پاسخی به بخشی از همین نیازهاست.
به اعتقاد معاون عمرانی استانداری البرز، اگر توسعه زیرساختها همگام با رشد جمعیت پیش نرود، کیفیت خدمات عمومی به مرور کاهش خواهد یافت و فشار مضاعفی بر امکانات موجود وارد میشود.
از همین رو، مجموعه پروژههایی که طی روزهای آینده در البرز افتتاح خواهند شد، تنها مجموعهای از افتتاحهای مناسبتی نیستند، بلکه بخشی از برنامهای بلندمدت برای آمادهسازی استان در برابر نیازهای سالهای آینده محسوب میشوند؛ برنامهای که تلاش دارد میان رشد جمعیت و توسعه خدمات عمومی تعادل برقرار کند.
مسیر توسعه باید استمرار داشته باشد
هرچند افتتاح این پروژهها میتواند بخشی از مطالبات مردم البرز را پاسخ دهد، اما مسئولان و کارشناسان بر این باورند که مسیر توسعه استان همچنان ادامه دارد.
رشد جمعیت، گسترش شهرها و افزایش نیازهای خدماتی ایجاب میکند سرمایهگذاری در حوزههای آب، حملونقل، درمان، آموزش، انرژی و خدمات شهری با شتاب بیشتری دنبال شود.
بر همین اساس، استمرار تکمیل پروژههای نیمهتمام، جذب سرمایهگذاریهای جدید، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، از مهمترین الزامات حفظ روند توسعه در البرز به شمار میرود.
آنچه امروز در استان دیده میشود، نتیجه سالها برنامهریزی، پیگیری و اجرای پروژههایی است که اکنون به ثمر نشستهاند؛ پروژههایی که اگرچه هر یک به تنهایی یک طرح عمرانی محسوب میشوند، اما در کنار یکدیگر، تصویری از آیندهای را ترسیم میکنند که در آن توسعه زیرساختها، افزایش کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای شاخصهای خدمات عمومی، به صورت همزمان دنبال میشود.
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