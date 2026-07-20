  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

پروژه توسعه شبکه آب شرب کوی علی‌آباد اهواز وارد مرحله اجرا شد

پروژه توسعه شبکه آب شرب کوی علی‌آباد اهواز وارد مرحله اجرا شد

اهواز- با پیگیری‌ نماینده مردم اهواز در مجلس، لوله‌های مورد نیاز پروژه توسعه و پایداری شبکه آب منطقه کوی علی‌آباد (بروال) تأمین شد و عملیات اجرایی این طرح آغاز شده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، بیان کرد: تأمین آب شرب پایدار یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان است و رفع مشکلات زیرساختی این مناطق همواره در اولویت پیگیری‌های ما قرار دارد.

محمد امیر افزود: منطقه کوی علی‌آباد (بروال) در سال‌های گذشته با مشکلات متعددی در حوزه زیرساخت، به‌ویژه کمبود آب شرب، روبه‌رو بوده و این موضوع در بازدیدهای میدانی و نشست‌های مردمی بارها از سوی اهالی مطرح شده بود؛ از این‌رو، پیگیری برای رفع این مشکل به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با هماهنگی و رایزنی‌های انجام‌شده، لوله‌های مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت و گاز کارون تأمین شد و اکنون اجرای طرح توسط آبفای اهواز آغاز شده است.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امیدواریم با تکمیل این پروژه در آینده نزدیک، مشکل آب شرب ساکنان این منطقه برطرف شده و شرایط برای بهره‌مندی مردم از شبکه‌ای پایدار و مطمئن فراهم شود.

امیر با تأکید بر اینکه رسیدگی به مطالبات مردم در مناطق کم‌برخوردار یک مسئولیت مهم است، اظهار داشت: ارتباط مستقیم با مردم، حضور مستمر در محلات و پیگیری مشکلات تا رسیدن به نتیجه، از اصولی است که با جدیت دنبال می‌کنیم و این مسیر با قوت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بیان کرد: استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و شرکت‌های بزرگ برای توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات عمومی داشته باشد و این ظرفیت باید بیش از گذشته در خدمت رفع مشکلات مردم قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تأمین لوله‌های پروژه آب شرب کوی علی‌آباد (بروال) در پی بازدیدهای میدانی و برگزاری میزهای خدمت محمد امیر در مناطق کمتر برخوردار حوزه انتخابیه انجام شده و با آغاز عملیات اجرایی این طرح، انتظار می‌رود یکی از مطالبات دیرینه ساکنان این منطقه در آینده نزدیک محقق شود.

کد مطلب 6894031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها