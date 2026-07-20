نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، بیان کرد: تأمین آب شرب پایدار یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان است و رفع مشکلات زیرساختی این مناطق همواره در اولویت پیگیری‌های ما قرار دارد.

محمد امیر افزود: منطقه کوی علی‌آباد (بروال) در سال‌های گذشته با مشکلات متعددی در حوزه زیرساخت، به‌ویژه کمبود آب شرب، روبه‌رو بوده و این موضوع در بازدیدهای میدانی و نشست‌های مردمی بارها از سوی اهالی مطرح شده بود؛ از این‌رو، پیگیری برای رفع این مشکل به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با هماهنگی و رایزنی‌های انجام‌شده، لوله‌های مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت و گاز کارون تأمین شد و اکنون اجرای طرح توسط آبفای اهواز آغاز شده است.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امیدواریم با تکمیل این پروژه در آینده نزدیک، مشکل آب شرب ساکنان این منطقه برطرف شده و شرایط برای بهره‌مندی مردم از شبکه‌ای پایدار و مطمئن فراهم شود.

امیر با تأکید بر اینکه رسیدگی به مطالبات مردم در مناطق کم‌برخوردار یک مسئولیت مهم است، اظهار داشت: ارتباط مستقیم با مردم، حضور مستمر در محلات و پیگیری مشکلات تا رسیدن به نتیجه، از اصولی است که با جدیت دنبال می‌کنیم و این مسیر با قوت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بیان کرد: استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و شرکت‌های بزرگ برای توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات عمومی داشته باشد و این ظرفیت باید بیش از گذشته در خدمت رفع مشکلات مردم قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تأمین لوله‌های پروژه آب شرب کوی علی‌آباد (بروال) در پی بازدیدهای میدانی و برگزاری میزهای خدمت محمد امیر در مناطق کمتر برخوردار حوزه انتخابیه انجام شده و با آغاز عملیات اجرایی این طرح، انتظار می‌رود یکی از مطالبات دیرینه ساکنان این منطقه در آینده نزدیک محقق شود.