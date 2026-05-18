ترامپ در باتلاق ایران گیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: همین که رهبرشان ترور شود، کار برایشان حسابی سخت و دشوار خواهد شد، تا بخواهند خود را پیدا کنند، کارشان را یکسره میکنیم. عکس این رؤیا تعبیر شد. ۱۰۰ موج عملیاتی از سوی سپاه سبزپوش صورت گرفت، «ارتش انقلابی» هم پای کار آمد و دشمن آمریکایی را در منطقه غافلگیر کرد. گمان نمیبردند این چنین با پاسخ نیروهای مسلح ایران روبهرو شوند و کار به جایی رسید که ترامپ در نهایت عقب نشست و با آتشبس موافقت کرد.
با این حال، رئیسجمهور آمریکا از زمان لفاظی آمیخته با الفاظ رکیک خود در روز عید پاک، که تهدید به نابودی پلها و شبکه برق ایران را شامل میشد، این تهدیدها را بارها تکرار کرده است که از جمله این موقعیتها میتوان به تکرار آن حین گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری (ایرفورس وان) هنگام بازگشت از چین اشاره کرد. او برای اشاره به رهبران ایران از واژههایی ناخوشایند استفاده کرده و تهران نیز در پاسخ، با کارزار گستردهای در شبکههای اجتماعی و میمهای گرافیکی (تصاویر فکاهی) به او پاسخ داده است.
رئیسجمهور تروریست آمریکا بارها مدعی شده که ایران کاملا درهم کوبیده شده و این در حالی است که شواهد خلاف آن را نشان میدهند. دو منبع مطلع به رویترز گفتهاند که «در کاخ سفید هیچ تلاشی برای متقاعد کردن ترامپ به خویشتنداری در پیامهایش درباره ایران صورت نگرفته است.» در حالی که نظرسنجیها از آن حکایت دارد که حامیان ترامپ در جنبش موسوم به «ماگا/MAGA»، به طور عمده از او حمایت میکنند، برخی شخصیتهای برجسته که پیش از این حامی وی بودند، علیه جنگ ایران موضع گرفته و تهدیدهای شدید او را مورد انتقاد قرار دادهاند.
برخی از زنندهترین اظهارات ترامپ که غالبا بعد از نیمهشب در شبکه اجتماعی وی یعنی «تروث سوشال» آنها را مطرح میکند، در مقاطعی حساس همچون اعلام ناگهانی آنچه «محاصره» بنادر ایران خوانده، بیان شده که آتشبس شکننده فعلی را به خطر انداخته است. دنیس راس، مشاور ارشد سابق خاورمیانه که هم در دولتهای دموکرات و هم جمهوریخواه حضور داشته است، میگوید: «فقدان صبر راهبردی و تناقض اظهارات و لفاظیهای رئیسجمهوری، هر پیامی را که قصد ارسال آن را داشته باشد، تضعیف میکند.»
ترامپ در جریان سفر اخیرش به پکن، عمدتا از لفاظیهای تند علیه ایران خودداری و ظاهرا خود را مشغول روابط مهم با چین کرد؛ کشوری که متحد و خریدار بزرگ نفت تهران است. اما به چه اندازه تهدیدات و یاوه گویی های ترامپ را باید جدی گرفت؟ آنچه مسلم است، آمریکا در سالهای اخیر با چالشهای اقتصادی، از جمله نرخ تورم و بدهیهای سنگین دولتی روبهرو بوده است. به همین جهت ورود به یک جنگ گسترده در خاورمیانه میتواند قیمت نفت را به شدت بالا ببرد، همان طور که در جنگ ۴۰ روزه و با مدیریت تنگه هرمز این اتفاق رخ داد، پس این موضوع مستقیم روی جیب شهروندان آمریکایی و اقتصاد داخلی آنها تاثیر میگذارد. مدیریت اقتصاد داخلی آمریکا برای دولتهای واشنگتن، اولویت بسیار بالاتری از جنگهای دوردست دارد.
در جامعه آمریکا، به ویژه در میان نسلهای جدید و حتی بخشهای وسیعی از حزب دموکرات و جمهوریخواه، نوعی «خستگی از جنگ» وجود دارد. استراتژی اصلی آمریکا در حال حاضر تغییر از «جنگ با تروریسم» به «رقابت استراتژیک با چین» در منطقه آسیا-اقیانوسیه است. آمریکا نمیخواهد منابع مالی، نظامی و سیاسی خود را در خاورمیانه هدر بدهد، در حالی که نیاز دارد تمام توان خود را در برابر چین در شرق آسیا متمرکز کند. جنگ با یک بازیگر منطقهای که دارای توانمندیهای دفاعی، موشکی و شبکهای از متحدان است (مانند ایران)، بسیار هزینهبر و پیشبینیناپذیر است. واشنگتن میداند که یک درگیری کوچک میتواند به سرعت به یک جنگ منطقهای تبدیل شود که کنترل آن از دست همه خارج میشود. این «عدمقطعیت» برای تصمیمگیرندگان آمریکایی خطرناک و هزینهبر است.
هشدار نیروهای مسلح به ترامپ
اما ما با دشمنی روبهرو هستیم که به معنای واقعی کلمه «ابله» و نادان است. چشمهایش را روی واقعیتها میبندد و ممکن است، مرتکب هر اقدامی نابخردانهای شود، بنابراین اگر بخواهد اشتباه گذشتهاش را تکرار کند، پاسخ آن باز در میدان داده میشود. دیروز نیروهای مسلح هشدار لازم را به مستاجر کاخ سفید داد و با او اتمام حجت کرد. سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی روز یکشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر تهدیدهای مکرر و یاوهگوییهای رئیسجمهور متوهم آمریکا علیه ایران، تاکید کرد: تکرار هرگونه حماقت برای جبران بیآبرویی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، پیامدی جز دریافت ضربات کوبندهتر و شدیدتر برای آن کشور بهدنبال نخواهد داشت.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: رئیسجمهور مستاصل آمریکا باید بداند در صورت عملی شدن تهدیدها و تجاوز مجدد به ایران اسلامی، داراییها و ارتش مضمحل آن کشور با سناریوهای جدید، هجومی، غافلگیرکننده و طوفانی روبهرو خواهند شد و در باتلاق خودساختهای که نتیجه سیاستهای ماجراجویانه همان رئیسجمهور است، فرو خواهند رفت. با این حال، اگر آمریکا تمایل داشته باشد همچنان به سمت آتشبس حرکت کند، این حرکت از روی «عشق به صلح» ارزیابی نمیشود، بلکه برگرفته از سه هدف است: ۱- خطر مالی و اقتصادی خود را کاهش دهد. ۲- تمرکز استراتژیکش را روی چین حفظ کند. ۳- از غرق شدن در یک جنگ ناخوشایند و بیسرانجام جلوگیری کند.
به عبارت سادهتر، آتشبس برای آمریکا، راهی برای مدیریت هزینههاست. در مقابل، ایران سناریوهای مختلف خود را طراحی کرده و اینگونه نیست که با یک حرکت و اقدام دشمن، غافلگیرد شود. با چشمهای باز در مثلث «میدان»، «خیابان» و «دیپلماسی» دشمن را زیر نظر دارد و به گفته حاج قاسم که رحمت رضوان خدا بر او باد: « ما در نزدیک شما (دشمن) هستیم و در هر کجا که تصور نمیکنید در کنارتان هستیم.»
