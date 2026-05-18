رونمایی از کارت اهدای عضو پرستاران+عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، کتایون نجفی زاده، رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: پرستاران همواره در زمینههای مختلف از جمله پیوند و اهدای عضو نقش اساسی داشتهاند بسیاری از هماهنگ کنندگان اهدای عضو در سراسر کشور نیز پرستاران هستند و اولین کسی که متوجه میشود یک بیمار دچار مرگ مغزی شده پرستار است.
وی افزود: وقتی مرگ مغزی اتفاق میافتد حجم زیادی از مایعات از بدن بیمار دفع میشود و به همین دلیل پرستاران اولین کسانی هستند که علائم بالینی بیماران در مرگ مغزی را تشخیص میدهند.
نجفی زاده ادامه داد: پرستاران با جان و دل در شرایط غیرایدهآل کاری و بحرانها وظایف خود را به خوبی انجام میدهند. امروز اینجا هستیم زیرا قشر پرستاری که نماینده بسیار خوبی نزد مردم هستند میخواهیم خودشان نیز اعلام رضایت کنند که اگر خدایی نکرده اتفاقی برای آنها افتاد و خداوند این موهبت را به آنها داد که با مرگ مغزی از دنیا بروند بتوانند اعضای خود را اهدا کنند. تفاهمنامه امروز همکاری بیشتر ما با سازمان نظام پرستاری را به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه کرد: پیش از این کارتهای نظام پزشکی حاوی نشان اهدای عضو صادر شده و با تفاهمنامه امروز شاهد این خواهیم بود که پرستارانی که تمایل به دریافت کارت اهدای عضو دارند بتوانند این نشان را روی کارت نظام پرستاری خود دریافت کنند.
احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری نیز گفت: پرستاران در تمامی مراحل اهدای عضو نقش دارند و در حوزه حمل و نقل، اهدا، عمل و مراقبتهای بعد از آن نقش مهمی ایفا میکنند. این موضوع در تفاهمنامه امروز لحاظ میشود، خود پرستاران نیز جزو اهداکنندگان عضو بودهاند. در سه سال گذشته ۱۲ اهدای عضو از سوی جامعه پرستاری انجام شده که به روح همه این عزیزان درود میفرستیم.
وی افزود: این تفاهمنامه حرکت مشترکی با انجمن اهدای عضو است که امیدواریم باعث شود علاوه بر توسعه فرهنگ اهدای عضو، پرستاران در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز نقش آفرینی کنند. پرستاران میتوانند با پر کردن فرم رضایت، تمایل خود به درج نشان اهدای عضو در کارتهای نظام پرستاری را اعلام کنند.
