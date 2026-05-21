انجام ۳۰ هزار عمل پیوند عضو در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید حسین صفوی، با بیان اینکه حوزه پیوند اعضا یکی از برجسته‌ترین مصادیق تحقق مأموریت قانونی هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در داخل کشور است، گفت: در سال‌های ابتدایی، بسیاری از بیماران برای دریافت خدمات پیوند ناچار به اعزام به خارج از کشور بودند. هیأت امنا با رویکرد توسعه توانمندی‌های داخلی، اعزام اساتید و متخصصان برجسته پزشکی به کشورهای پیشرفته را برای فراگیری دانش و فناوری‌های نوین پیوند در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با تأمین تجهیزات تخصصی، ملزومات مورد نیاز و حمایت از مراکز درمانی، زمینه شکل‌گیری زیرساخت‌های علمی و درمانی این حوزه را در کشور فراهم کرد. این اقدامات باعث شد که امروز بخش قابل توجهی از اعمال پیوند در داخل کشور انجام شود و بیماران بتوانند بدون نیاز به سفرهای پرهزینه خارجی از این خدمات بهره‌مند شوند.

صفوی درباره جایگاه ایران اظهار کرد: خوشبختانه ایران در حوزه پیوند اعضا در منطقه جایگاه بسیار قابل توجهی دارد و در برخی شاخه‌ها در میان کشورهای پیشرو قرار گرفته است. توسعه مراکز تخصصی، تربیت نیروی انسانی ماهر و استفاده از فناوری‌های روز باعث شده است که کشور ما در بسیاری از اعمال پیچیده پیوند به خودکفایی برسد. امروز متخصصان ایرانی نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح بین‌المللی نیز شناخته‌شده هستند و تجربه‌های ارزشمندی در این حوزه اندوخته شده است.

رئیس هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات هیأت امنا حمایت از ایجاد و توسعه مراکز پیوند در کشور بوده است. بر اساس آمار موجود، با مشارکت و حمایت این هیأت تاکنون ۳۸ مرکز پیوند در کشور شکل گرفته و فعال شده‌اند. در نتیجه این ظرفیت‌سازی، تاکنون بیش از ۳۰ هزار عمل پیوند در مراکز داخلی انجام شده است. انجام این اعمال در داخل کشور علاوه بر ارتقای سطح خدمات درمانی، موجب صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی نیز شده و از اعزام بیماران به خارج از کشور جلوگیری کرده است.

وی درباره حمایت‌های هیئت‌ امنا از بیماران پیوندی گفت: حمایت‌های هیئت امنا در این حوزه چند محور اصلی دارد. بخشی از این حمایت‌ها مربوط به تأمین هزینه‌های هتلینگ و خدمات درمانی بیمارستانی بیماران پیوندی است. علاوه بر آن، تأمین اقلام و ملزومات تخصصی مورد نیاز برای انجام اعمال پیوند از جمله محلول‌های نگهدارنده بافت پیوندی، کیسه‌های حمل بافت، ست‌های تخصصی و سایر تجهیزات مورد نیاز نیز در چارچوب حمایت‌های هیأت امنا قرار دارد همچنین در جهت توسعه خدمات، کمک به تجهیز و توسعه بخش‌های پیوند در مراکز درمانی کشور نیز انجام می‌شود.

صفوی در ادامه گفت: به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۴ در حوزه پیوند مغز استخوان ۱۳۰۷ بیمار در ۱۷ مرکز پیوند در سراسر کشور با حمایت هیات امنا تحت عمل پیوند قرار گرفته اند. در حوزه پیوند کبد نیز ۹۲۳ بیمار در ۷ مرکز پیوند از حمایت‌های هیأت امنا بهره‌مند شده‌اند. همچنین ۷۶ بیمار در حوزه پیوند قلب در چهار مرکز و ۱۵ بیمار در حوزه پیوند ریه در دو مرکز کشور تحت پوشش این حمایت‌ها قرار گرفته‌اند. این حمایت‌ها شامل تأمین بخشی از هزینه‌های بستری و درمان و تأمین اقلام تخصصی مورد نیاز برای انجام عمل پیوند بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از نکات بسیار مهم در درمان بیماران پیوندی، مراقبت‌های پس از پیوند است، افزود: این بیماران برای پیشگیری از عوارضی مانند رد پیوند و عفونت، نیازمند مصرف مداوم داروهای تخصصی هستند که هزینه قابل توجهی دارند. به همین دلیل هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی بخشی از هزینه داروهای مورد نیاز این بیماران را نیز تأمین می‌کند. در سال ۱۴۰۴، هزینه دارویی ۱۲ هزار و ۴۸۵ بیمار پیوندی از طریق واحد مساعدت به بیماران مورد حمایت قرار گرفت.

صفوی افزود: در برخی حوزه‌های نوظهور و پرهزینه درمانی، هیأت امنا رویکرد «حمایت هم‌زمان از بیمار و تولیدکننده داخلی» را دنبال می‌کند. در این الگو، با پوشش هزینه درمان بیماران، دسترسی آن‌ها به فناوری‌های پیشرفته فراهم می‌شود و در عین حال زمینه توسعه محصولات دانش‌بنیان داخلی نیز تقویت می‌شود. نمونه شاخص این سیاست در درمان عارضه پیوند علیه میزبان یا GVHD است که یکی از جدی‌ترین عوارض پس از پیوند مغز استخوان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی با حمایت از داروی سلول‌درمانی مزانشیمی تولید داخل، امکان دسترسی بیماران مبتلا به GVHD مقاوم به درمان را به این روش نوین فراهم کرد. قیمت هر ویال از این داروی تولید داخل حدود ۶۰۰ دلار است، در حالی که نمونه‌های مشابه خارجی با هزینه‌هایی در حد ده‌ها هزار دلار برای هر بیمار ارائه می‌شوند. این اقدام علاوه بر افزایش شانس بقا و کاهش مرگ‌ومیر بیماران پیوندی، موجب صرفه‌جویی ارزی قابل توجه برای نظام سلامت و تقویت زیست‌بوم فناوری‌های پیشرفته سلول‌درمانی در کشور شده است.

صفوی در پایان تصریح کرد: آمار ۳۰ هزار پیوند عضو موفق، تنها یک عدد نیست؛ این یعنی ۳۰ هزار خانواده از فروپاشی نجات یافته‌اند و این بزرگترین پاداش برای مجموعه نظام سلامت و هیأت امناست. ما از روزهایی که بیمارانمان با هزینه‌های گزاف و در غربت، به دنبال راه علاجی در کشورهای دیگر بودند، عبور کرده‌ایم. امروز ایران به نقطه‌ای از بلوغ علمی و زیرساختی رسیده است که پیچیده‌ترین جراحی‌های پیوند و نوین‌ترین روش‌های سلول‌درمانی در همین خاک انجام می‌شود.