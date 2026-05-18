علیرضا جمالی، مدیرکل دامپزشکی استان البرز، امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طرح تشدید نظارت های بهداشتی هر ساله در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز برگزار می شود، افزود: این طرح در سال گذشته از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۴ آغاز شد که قرار بود تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ همزمان با پایان ایام نوروز خاتمه یابد ولی به دلیل شرایط بحرانی و جنگ تحمیلی تاکنون ادامه یافته است.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح ۱۷ تن انواع فراورده های خامی دامی از سطح مراکز عرضه سطح شهرها، مراکز بسته بندی، کشتارگاه ها و رستوران ها جمع آوری و به دلیل شرایط نامناسب نگهداری معدوم سازی شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح ۷ تیم در شهرستان ها و ۴ تیم در شهرستان کرج به صورت ۲ شیفته فعال هستند که در مدت اجرای طرح موفق به انجام هشت هزار بازدید از مراکز مورد نظر شده اند.

۹۰ درصد واکسن های دامی کشور در البرز تولید می شود

مدیرکل دامپزشکی استان البرز با بیان اینکه ۹۰ درصد واکسن های حوزه دام و طیور کشور در این استان تولید می شود، گفت: در بازدیدهای انجام شده در این شرایط جنگ از این مراکز تولید واکسن، خوشبختانه تولیدات به بهترین نحو در حال انجام است.

وی افزود: این تولیدات به سازمان دامپزشکی تحویل داده می شود تا به دیگر استان ها برای اجرای طرح های واکسیناسیون ارسال شود.

واکسیناسیون ۴۲۰ هزار راس دام بر علیه تب برفکی

جمالی در ادامه به اجرای طرح واکسیناسیون دام های سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی اشاره کرد و اظهار داشت: در اجرای این طرح ۴۲۰ هزار راس دام واکسینه شده اند.

وی گفت: همچنین در اجرای طرح ویژه مقابله با بیماری برسلوز که در سال های گذشته بر روی بز و بره انجام می شد امسال به صورت پایلوت در البرز و ۹ استان دیگر بر روی دام های میش (گوسفند ماده) انجام می شود تا بتوانیم شرایط بسیار خوبی را برای جلوگیری از شیوع بیماری تب مالت در جامعه داشته باشیم.

ریسک شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک بسیار پایین آمده

مدیرکل دامپزشکی استان البرز همچنین در خصوص بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک که چند سال پیش خسارات زیادی را به دام های کوچک استان در مناطق حفاظت شده البرز جنوبی و شکار ممنوع طالقان وارد کرد، اشاره کرد و افزود: برای مقابله با این بیماری دام های کوچک به مدت سه سال پیاپی واکسینه شده اند که به همین دلیل ریسک درگیری با این بیماری بسیار پایین آمده است.

وی اضافه کرد: ولی علیرغم پایین بودن ریسک درگیری با بیماری؛ واکسیناسیون در سال جاری نیز انجام می شود.

جمالی در پایان یادآور شد: اقدامات سازمان دامپزشکی در راستای تضمین سلامت فرآورده‌های خام دامی و پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام (که بیش از ۷۵ درصد بیماری‌ها را شامل می‌شود) انجام می شود.

وی افزود: سازمان دامپزشکی کشور مسئولیتی سنگین در قبال سلامت جامعه دارد و تلاش می‌کند تا با نظارت‌های دقیق، از انتقال بیماری‌های مشترک از دام به انسان جلوگیری کند.