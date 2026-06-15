۲۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در کاشان معدوم شد

سیامک رضوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های بهداشتی کارشناسان دامپزشکی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، مقدار ۲۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم شد.

وی با بیان اینکه سلامت و امنیت غذایی شهروندان خط قرمز شبکه دامپزشکی کاشان است، ابراز کرد: برخورد قاطع با افرادی که سلامت جامعه را تهدید می کنند در دستور کار دامپزشکی کاشان است و با متخلفین طبق قوانین و مقررات از طریق مراجع قضایی برخورد خواهد شد.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان تصریح کرد: کارشناسان شبکه دامپزشکی به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به مردم می باشند و همشهریان محترم می توانند مشاهدات خود از هرگونه تخلف احتمالی مراکز تولید، توزیع و نگهداری فرآورده های خام دامی را به این شبکه اطلاع دهند.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان در ادامه از متصدیان مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی درخواست کرد: برای حفظ سلامت شهروندان نسبت به رعایت ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی اقدام کنند.