دیدار معاون فرهنگی دانشگاه آزاد با خانواده و مادر مکرم شهیدان پاکپور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرزاد جهان‌بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه دکتر حبیب‌الله گل‌محمدی رئیس مرکز فرهنگی دانشگاهی حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و دکتر محمدباقر توکلی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی، در روستای دهسد از توابع شهرستان خنداب در منزل مادر شهید سپهبد حاج محمد پاکپور حضور یافته و با خانواده و مادر این شهید دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار دکتر جهان‌بین با ابراز تأثر از فقدان این شخصیت، اظهار کرد: از دست دادن شخصیتی چون شهید پاکپور برای ما دردناک است، اما بی‌تردید تربیت چنین فرزندی و تقدیم او به اسلام و نظام جمهوری اسلامی مایه افتخار و سربلندی است.

وی ضمن آرزوی سلامتی و طول عمر برای مادر مکرمه شهید، سلام گرم دکتر رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به خانواده محترم شهید پاکپور ابلاغ کرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به دوره مسئولیت شهید پاکپور در جایگاه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: این شهید در مدت کوتاه دوره مسئولیت خود، تحولی گسترده و راهبردی در ساختار دفاعی و امنیتی کشور ایجاد کرد.

در پایان این دیدار صمیمی، حاضران با حضور بر مزار این شهید والامقام، ضمن قرائت فاتحه با اهدای شاخه گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.