۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

در دیدار سرمربیان با رئیس فدراسیون؛

برنامه تیم‌های ملی جودو بانوان بررسی شد

سرمربیان تیم‌های ملی جودو بانوان در رده‌های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در دیدار با آرش میراسماعیلی آخرین وضعیت تیم های خود را تشریح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه جعفری سرمربی تیم ملی جودو بانوان بزرگسالان و جوانان به همراه سحر چغلوند سرمربی تیم نوجوانان ایران، ظهر امروز(دوشنبه ۲۸ اردیبهشت) با حضور در فدراسیون جودو با آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، آخرین شرایط فنی تیم‌های ملی بانوان مورد بررسی قرار گرفت و درباره روند آماده‌سازی، برنامه اردوهای پیش‌رو و همچنین حضور در مسابقات بین‌المللی آتی تبادل نظر شد.

برنامه تیم‌های ملی جودو بانوان بررسی شد

بر اساس این گزارش، تیم‌های ملی جودو در رده‌های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در حال سپری کردن اردوهای آماده‌سازی خود برای حضور در مسابقات ناگویا هستند.

اردوی تیم ملی بانوان نیز با حضور ۸ جودوکار در مجموعه ورزشی کبکانیان در حال برگزاری است.

