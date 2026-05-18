تدوین گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع برای مقابله با سناریوهای جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح اقدامات این کمیسیون در جریان جنگ رمضان گفت: آخرین دستور کار کمیسیون قبل از جنگ رمضان، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ بود.

پورابراهیمی تاکید کرد: دشمن تمام قد وارد جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شده است و با محاصره دریایی فصل جدیدی از عملیات این جنگ را آغاز کرده لذا آرایش ارکان نظام در مواجهه باجنگ اقتصادی باید به گونه ای باشد که از توانمندی های کشور در مواجهه با اقدامات خصمانه دشمن استفاده کنند.

وی افزود: آمریکا در حوزه نظامی دچار شکست های غیرقابل بازگشت شده است لذا می‌خواهد با استمرار فشار به ملت ایران در جنگ اقتصادی، کشور را دچار تنش‌های اقتصادی و اجتماعی کند، وظیفه سه قوه و ارکان نظام برای حضور تمام قد و کارشناسی در میدان جنگ اقتصادی دوچندان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان نمود: رصد وضعیت اقتصادی در حوزه های تولید و صنعت، موضوعات تجاری و بازرگانی ، سیاست های پولی، ارزی در شرایط جنگ در کمیته های تخصصی این کمیسیون همانند کمیته کسب و کار،کمیته پولی و بانکی و کمیته برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفت. در همین زمینه گزارش ها از دستگاه های اجرایی اخذ و جلسات برای بررسی گزارشها به صورت مستمر برگزار شد.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در طی این ایام جلسات مشترک با شورای راهبردی متشکل از صاحب نظران، متخصصان و اساتید اقتصاد کشور، وزرای اقتصادی و روسای سابق و اسبق بانک مرکزی در دولت های مختلف را برای بررسی و جمع بندی گزارشی تخصصی از وضعیت موجود و ارائه راهکارها برگزار کرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در حال تدوین برنامه های مرتبط با سناریوی های مختلف پیش رو هستیم، گفت: در شرایط فعلی سناریوهای وضعیت موجود، بدبینانه و خوشبینانه مبنای نظر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این راستا، اظهار داشت: در این گزارش وضعیت موجود شامل محاصره دریایی و نیز تشدید تحریم های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برنامه جامع کمیسیون برای عبور از این وضعیت با مشورت و راهنمایی کارشناسان و صاحب نظران مجمع در حال نهایی شدن می باشد و انشاالله به محض نهایی شدن با مشورت و تصمیم کدخدایی جمع بندی نهایی انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص ادامه داد: به زودی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحلیل وضعیت موجود اقتصاد ایران و راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط فعلی کشور از طریق کدخدایی خدمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.