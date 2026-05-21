به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هماندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حملونقل که با حضور استانداران و مسئولان اقتصادی استانهای شمالی در رشت برگزار شد، تفاهمنامهای کلیدی میان استان قزوین و منطقه آزاد گیلان به امضا رسید که بر اساس آن، تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد گیلان در استان قزوین آزاد و قانونی شد.
با اجراییشدن این تفاهمنامه، قزوین بهعنوان یکی از مقاصد تجاری و لجستیکی مهم کشور، به لیست مناطق تحت پوشش پلاکهای منطقه آزاد گیلان اضافه گردید. این اقدام در راستای روانسازی تجارت، تسهیل حملونقل کالا و کاهش تشریفات گمرکی میان استانهای معین صورت گرفته است.
