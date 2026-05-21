  1. استانها
  2. قزوین
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

قزوین به لیست مقاصد پلاک‌های منطقه آزاد گیلان اضافه شد

قزوین به لیست مقاصد پلاک‌های منطقه آزاد گیلان اضافه شد

قزوین- با امضای تفاهم‌نامه‌ای زمینه تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد گیلان در استان قزوین فراهم شد و این استان رسماً به لیست مقاصد این منطقه آزاد تجاری پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هم‌اندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حمل‌ونقل که با حضور استانداران و مسئولان اقتصادی استان‌های شمالی در رشت برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای کلیدی میان استان قزوین و منطقه آزاد گیلان به امضا رسید که بر اساس آن، تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد گیلان در استان قزوین آزاد و قانونی شد.

با اجرایی‌شدن این تفاهم‌نامه، قزوین به‌عنوان یکی از مقاصد تجاری و لجستیکی مهم کشور، به لیست مناطق تحت پوشش پلاک‌های منطقه آزاد گیلان اضافه گردید. این اقدام در راستای روان‌سازی تجارت، تسهیل حمل‌ونقل کالا و کاهش تشریفات گمرکی میان استان‌های معین صورت گرفته است.

کد مطلب 6836973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها