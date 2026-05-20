به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر چهارشبه در دیدار با اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان و هیئت مدیره خانه مطبوعات، با اشاره به الزامات مدیریت افکار عمومی در شرایط فعلی، بر ضرورت تحول در شیوه‌های اطلاع‌رسانی و انتخاب مهره‌های کارکشته و هوشمند در رأس روابط عمومی‌ها تأکید کرد.

نوذری در این نشست با صراحت اعلام کرد که دیگر نمی‌توان با نگاه تشریفاتی به روابط عمومی‌ها نگاه کرد و گفت: باور کنیم که روابط عمومی، ویترین دستگاه اجرایی نیست؛ بلکه موتور محرکه ارتباطی و اتاق فکر مدیریت افکار عمومی است. به همین دلیل معتقدم مدیر روابط عمومی یک دستگاه باید نخبه‌ترین و باهوش‌ترین کارمند آن دستگاه باشد. ما برای این جایگاه نیازمند افرادی هستیم که قدرت تحلیل بالا، هوش رسانه‌ای و توانایی ایجاد بسترهای اثرگذار ارتباطی را داشته باشند.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های فضای رسانه‌ای امروز و هجمه‌های خبری دشمن، ضعف در انتخاب مدیران روابط عمومی را به معنای خلع سلاح شدن دستگاه اجرایی در برابر شایعات و عملیات روانی دانست و افزود: اگر امروز یک روابط عمومی هوشمند نداشته باشیم، اجازه می‌دهیم دیگران افکار عمومی را به جای ما مدیریت کنند و ما همیشه در موضع انفعال باقی می‌مانیم.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به اعضای خانه مطبوعات و مدیران روابط عمومی، مسئولیت آن‌ها را در مقطع کنونی فراتر از اطلاع‌رسانی صِرف توصیف کرد و افزود: امروز تنها بیان یک خبر یا برگزاری یک مراسم، هنر ما نیست. مأموریت اصلی ما تبیین عملکرد دولت و دمیدن روح امید در جامعه است. مردم باید خدمات نظام را لمس کنند و شیرینی آن را بچشند. این اتفاق نمی‌افتد مگر با هنرمندی شما در روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها.

نوذری با اذعان به وجود مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی، نقش روابط عمومی و رسانه را در جلوگیری از یأس‌آفرینی حیاتی خواند و تأکید کرد: دشمن تمام تلاش خود را بر بزرگ‌نمایی نقاط ضعف و سیاه‌نمایی گذاشته است. در مقابل، ما وظیفه داریم بدون چشم‌پوشی از ضعف‌ها، دستاوردها را با قدرت روایت کنیم. شما رسانه‌ای‌ها و مدیران روابط عمومی، افسران خط مقدم امیدآفرینی هستید. باید با کار جهادی، اعتماد مردم به دولت و نظام را افزایش دهید.



استاندار قزوین در پایان با اشاره به رابطه دوسویه میان دستگاه‌های اجرایی و اهالی رسانه، خواستار تقویت تعامل میان روابط عمومی‌ها و خبرنگاران شد و گفت: خانه مطبوعات و شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها دو بال یک جریان واحد برای توسعه استان هستند. هرچه این ارتباط صمیمی‌تر و حرفه‌ای‌تر باشد، جریان اطلاع‌رسانی سالم‌تر و مردم آگاه‌تر خواهند شد و نتیجه این آگاهی، افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی خواهد بود.



