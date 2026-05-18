به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» با بیان اینکه پس از حدود دو ماه تعطیلی به دلیل جنگ اخیر، بازار سهام از صبح فردا سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازگشایی خواهد شد گفت: اما ۴۲ نماد بزرگ بازار که حدود ۳۵ درصد ارزش بازار را تشکیل می‌دهند، به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ همچنان بسته باقی خواهند ماند.

یاری اعلام کرد: بلافاصله پس از آغاز جنگ تحمیلی، معاملات بازار سهام متوقف و جلسات هیأت‌مدیره سازمان بورس برای مدیریت بازار تشکیل شد.

وی افزود: فعالیت بورس‌های کالایی در دوره پس از شروع جنگ متوقف نشد و از هفته دوم جنگ، صندوق‌های کالایی آغاز به کار کردند؛ بنابراین بازار سرمایه در دوران جنگ تعطیل نبود و تنها معاملات بازار سهام متوقف بود.

یاری با اشاره به شرایط بازگشایی بازار گفت: یکی از الزامات بازگشایی بازار سهام، افشای اطلاعات شرکت‌ها بود. در ابتدای اردیبهشت، شرکت‌ها گزارش‌های عملکرد فروردین خود را روی سامانه کدال منتشر کردند و پس از انتشار گزارش‌های تفسیری مدیریت شرکت‌ها و انجام هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط، شرایط برای بازگشایی بازار سهام فراهم شد.

زمان معاملات در دو روز نخست یک ساعت افزایش می‌یابد

معاون نظارت بر بورس‌ها توضیح داد: بازار سهام برای مدت طولانی بسته بوده و در این مدت اتفاقاتی برای برخی ناشران رخ داده است. تعدادی از ناشران بر اساس قوانین و مقررات باید افشای الف داشته باشند. زمانی که افشای الف انجام می‌شود، نماد آن ناشر در روز بعد با دامنه باز بازگشایی می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط عادی بازار، چون این افشاها در طول زمان پراکنده است، تعداد زیادی افشای الف به‌صورت هم‌زمان نداریم؛ اما اکنون تعداد این افشاها زیاد شده است. به همین دلیل، بازار عادی فردا یک ساعت بیش‌تر ادامه خواهد داشت؛ یعنی به جای ساعت ۱۲:۳۰، تا ۱۳:۳۰ فعال خواهد بود. این مجوز برای فردا و پس‌فردا صادر شده تا با توجه به شرایط، فرآیند معاملات بهتر مدیریت شود.

۴۲ نماد بزرگ بازار بسته می‌مانند

یاری درباره نمادهای بسته بازار توضیح داد: در بحث بازگشایی بازار سهام، چند موضوع اساسی وجود دارد. در طول جنگ اخیر، اتفاقاتی برای برخی ناشران رخ داده که می‌توان آن‌ها را در چند دسته تقسیم کرد.

وی افزود: دسته اول، ناشرانی هستند که به‌صورت مستقیم در جنگ آسیب دیده‌اند؛ مانند فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، شرکت‌های فجر و مبین در حوزه پتروشیمی و برخی شرکت‌های دارویی و کوچک‌تر. بعضی از این شرکت‌ها آسیب جدی دیده‌اند و برخی دیگر آسیب محدودتری داشته‌اند، اما چون هنوز افشاها و بررسی شرایط آن‌ها کامل نشده، برای صیانت از حقوق سهامداران، نماد این شرکت‌ها فردا بسته خواهد ماند.

معاون نظارت بر بورس‌ها ادامه داد: در کنار این‌ها، گروه دیگری از شرکت‌ها وجود دارند که وابستگی بالایی به شرکت‌های گروه اول دارند. برای مثال، شرکت‌های فجر و مبین که تأمین‌کننده برق، بخار و خدمات برخی پتروشیمی‌ها بودند. بنابراین، حتی اگر آن شرکت‌ها مستقیم آسیب ندیده باشند، به دلیل توقف کامل تولید و نامشخص بودن زمان بازگشت به شرایط عادی، آن‌ها نیز فعلاً متوقف خواهند بود.

یاری گفت: دسته سوم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که درصد بالایی از پرتفوی آن‌ها به سهام همین شرکت‌های آسیب‌دیده اختصاص دارد. در مجموع، حدود ۴۲ نماد اصلی بازار فردا بسته خواهند ماند که چیزی حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد ارزش بازار را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: در مقابل، حدود ۶۴ درصد دیگر بازار، افشاهای لازم و حداقلی خود را انجام داده‌اند و فردا باز خواهند بود و در دامنه مثبت و منفی ۳ درصد معامله می‌شوند. تنها تفاوت این است که ساعت معاملات نسبت به قبل از جنگ، یک ساعت بیش‌تر خواهد بود.

صندوق‌های سهامی آسیب‌دیده نیز متوقف می‌مانند

یاری درباره وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: معاملات آن دسته از صندوق‌های سهامی که بیش از ۳۵ درصد پرتفوی آن‌ها شامل سهام شرکت‌های دسته یک، دو و سه باشد، متوقف خواهد ماند. دلیل این تصمیم آن است که اگر سرمایه‌گذاران درخواست ابطال واحدهای صندوق را ثبت کنند، مدیر صندوق مجبور می‌شود سایر سهام موجود در پرتفوی صندوق را بفروشد. به همین دلیل، برای جلوگیری از فشار مضاعف و برای حمایت از بازار، تصمیم گرفته شد معاملات این صندوق‌ها نیز فعلاً بسته بماند.

پایان تعطیلی‌های طولانی‌مدت بازار

معاون نظارت بر بورس‌ها با تأکید بر این‌که بازار دیگر تعطیلی طولانی‌مدت نخواهد داشت، گفت: تلاش ما بر مبنای این بوده که تا حد ممکن تغییرات غیرضروری در قواعد معاملات و ریزساختارها ایجاد نشود. البته اگر نیاز به مداخله وجود داشته باشد، حتماً اقدام می‌کنیم؛ همان‌طور که در برخی حوزه‌ها نیز این اقدامات انجام شد. اما سعی کردیم فعالان بازار با فضای کاملاً جدید و ناشناخته‌ای مواجه نشوند و شرایط تا حد امکان بر همان روال کلی گذشته حفظ شود.

یاری تصریح کرد: طبیعتاً ممکن است نگرانی‌هایی درباره احتمال بسته شدن دوباره بازار وجود داشته باشد. به همین منظور در جلساتی که در هیأت‌مدیره سازمان بورس، ارکان بازار و با فعالان بازار برگزار شد، تأکید ما بر این بود که دیگر بازار تعطیلی طولانی‌مدت نداشته باشد؛ مگر این‌که اتفاقات بسیار خاص و ویژه‌ای رخ دهد.

وی در پایان تأکید کرد: در شرایط عادی، برنامه این است که بازار پس از بازگشت به مدار معاملات، دیگر با توقف‌های طولانی مواجه نشود. معاملات فردا و پس‌فردا برای ما اهمیت زیادی دارد؛ چرا که برخی نمادها با دامنه باز معامله می‌شوند و امیدواریم سهامداران رفتار هیجانی نداشته باشند.