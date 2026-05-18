تشکیل ۹۷ پرونده تخلف صنفی در قزوین طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اعلام نتیجه طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی استان اظهار کرد: در هفته گذشته ۹۳۷ مورد بازرسی توسط بازرسان امنیت غذایی استان انجام شد که در نتیجه آن ۹۷ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی با اشاره به جزئیات پروندههای تشکیلشده افزود: از مجموع ۹۷ پرونده تخلف، ۲۸ مورد مربوط به حوزه نان و ۶۹ مورد نیز مربوط به سایر واحدهای صنفی بوده است.
اسفندیاری همچنین از اجرای گشتهای مشترک با حضور بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی خبر داد و تصریح کرد: این نظارتها بهصورت هماهنگ و مستمر در حال انجام است.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در تشریح انواع تخلفات کشفشده گفت: در جریان این بازدیدها، واحدهای صنفی، تولیدی، انبارها و سردخانهها بهصورت روزانه مورد پایش قرار گرفتند و تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، کمفروشی، گرانفروشی، عدم رعایت بهداشت، عدم رعایت ساعات کار، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد.
اسفندیاری در پایان با تأکید بر استمرار این طرح خاطرنشان کرد: گشتهای مشترک بازرسی تا بازگشت کامل آرامش و ثبات به بازار استان ادامه خواهد یافت و شهروندان نیز میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
