۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۳

سازمان بورس: بازار سهام تا دوشنبه بسته خواهد بود

سازمان بورس با اشاره به تداوم فعالیت بازار سرمایه تا ۲۱ اردیبهشت با شرایط قبلی اعلام کرد: فعالیت بازار سرمایه در سه روز ابتدایی هفته آینده مانند هفته سپری‌شده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس، فعالیت بازار سرمایه در سه روز ابتدایی هفته آینده (تا پایان روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) مانند هفته سپری‌شده خواهد بود.

شایان ذکر است از ابتدای جنگ تحمیلی در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، معاملات بازار سرمایه (شامل تمامی بخش‌ها اعم از بازار سهام، معاملات صندوق‌ها، بورس انرژی و بورس کالا و ...) متوقف شد و به مرور بخش‌های مختلف آن بازگشایی شد اما تاکنون معاملات سهام و صندوق‌های سهامی بازگشایی نشده است.

علی فروزانفر

    • سعید IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      بازکنید پول هامون ضرر کرده همگی خارج کنیم دیگه لازم نداریم سرمایه گذاری کنیم دیگه برای پول خودمون که تصمیم میشه گرفت

