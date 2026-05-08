سازمان بورس: بازار سهام تا دوشنبه بسته خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیهای اعلام کرد بر اساس مصوبه شورایعالی بورس، فعالیت بازار سرمایه در سه روز ابتدایی هفته آینده (تا پایان روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) مانند هفته سپریشده خواهد بود.
شایان ذکر است از ابتدای جنگ تحمیلی در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، معاملات بازار سرمایه (شامل تمامی بخشها اعم از بازار سهام، معاملات صندوقها، بورس انرژی و بورس کالا و ...) متوقف شد و به مرور بخشهای مختلف آن بازگشایی شد اما تاکنون معاملات سهام و صندوقهای سهامی بازگشایی نشده است.
