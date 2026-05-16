به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: بر اساس هماهنگیهای صورتگرفته و پس از اخذ مجوزهای لازم، مقرر شد بازگشایی بازار سهام، انواع صندوقهای سرمایهگذاری در سهام و مشتقات آنها از روز سهشنبه هفته جاری صورت پذیرد.
حمید یاری با اشاره به اینکه از روز نخست جنگ رمضان، بازارها و ابزارهای مختلف بازار سرمایه، بهصورت تدریجی فعالیت خود را از سر گرفتند، افزود: از زمان جنگ تاکنون شاهد حضور گسترده فعالان در این بازارها بودهایم که نشاندهنده اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نقش مهم این بازار در سبد سرمایهگذاری مردم و تأمین مالی بنگاهها است.
وی تصریح کرد: توقف فعالیت بازار سهام از شروع جنگ رمضان، با هدف صیانت از دارایی سهامداران، جلوگیری از بروز رفتارهای هیجانی و فراهم آوردن شرایط انجام معامله در این بازار با اطلاعات دقیقتر و شفافتر صورت گرفت. اکنون با بازگشایی بازار سهام، شاهد تکمیل فعالیت همه بخشهای بازار سرمایه خواهیم بود.
یاری در پایان اظهار امیدواری کرد با همدلی و همراهی همه فعالان و سهامداران، نهادهای مالی، ارکان بازار سرمایه و... شاهد پویایی بیشتر بازار سهام باشیم.
